21 de mar. de 2026
Cultura

Merlo: Comienzan los nuevos talleres artísticos del Polo Audiovisual

Melina Alderete

2 min de lectura

Se trata de diversas propuestas sin inscripción previa y abiertas a la comunidad. Conocé cómo participar.

Merlo: Comienzan los nuevos talleres artísticos del Polo Audiovisual
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El Polo Audiovisual de Merlo continúa ampliando su propuesta de talleres artísticos para todas las edades, una iniciativa gratuita y que no requiere inscripción previa, pensada para que los y las interesadas se puedan acercar y aprender para seguir formándose.

Las actividades abarcan un amplio abanico de disciplinas artísticas, tales como actuación, guion, guitarra y cine, contemplando especialidades para grandes y chicos y se realizarán en la sede del Polo Audiovisual de Merlo, ubicada en Carlos Pellegrini 236, entre Rawson y 25 de Mayo.

"Este espacio existe gracias a una política pública que apuesta a la educación y la cultura como derechos, con propuestas abiertas, gratuitas y accesibles para toda la comunidad", destacaron desde el Polo Audiovisual de Merlo.

Dentro de las propuestas de talleres de este año, se destacan el taller de actuación e improvisación teatral para adultos, que comienza el próximo miércoles 25 de marzo a las 18:30.

El taller propone un recorrido de trabajo actoral a través de ejercicios, improvisaciones y escenas, donde cada participante puede descubrir su potencial artístico y compartir un proceso colectivo de aprendizaje.

También habrá un taller de actuación para adultos, que iniciará el jueves 26 de marzo a las 18, una propuesta que no requiere de experiencia previa, solo ganas de actuar, aprender y animarse a subir a escena.

Para los y las jóvenes que estén interesados/as en actuar, también está disponible el taller de actuación para adolescentes, que inicia el sábado 21 de marzo a las 16:30 en el espacio audiovisual.

Por otra parte, dentro de las propuestas musicales que dicta el Polo Audiovisual de Merlo se destaca el taller de guitarra, un curso para todas las edades y niveles para abordar la música como una herramienta de expresión, encuentro y aprendizaje.

El taller de guitarra comienza el viernes 27 de marzo a las 17:30 y no requiere de inscripción previa.

Por último, el Polo Audiovisual de Merlo invita a los vecinos y las vecinas a participar del taller de guion, una propuesta que inicia el martes 31 de marzo a las 18 y que se alza como un espacio para quienes quieran escribir, imaginar y contar historias en el mundo del cine.

Todas las actividades y talleres del Polo Audiovisual de Merlo son gratuitas y no precisan de una inscripción.

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