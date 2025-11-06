Ituzaingó: asesinaron a los tiros a un motociclista en la Autopista del Buen Ayre

Un hombre de 46 años fue asesinado de un disparo este lunes por la noche en la Autopista del Buen Ayre, a la altura de Ituzaingó, luego de que dos motochorros lo interceptaran con fines de robo mientras circulaba junto a su pareja en una Honda 400cc. La víctima intentó sacar un arma para defenderse, pero los atacantes dispararon al menos cinco veces y escaparon sin robar nada.



Su pareja logró correr hacia los pastizales para resguardarse, mientras que los agresores huyeron sin concretar el robo, escapando por la Autopista.



La UFI N°2 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Lucio Rivero, lleva adelante la investigación para identificar y detener a los responsables, mientras se analiza el intercambio que derivó en el crimen.