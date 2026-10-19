AySA: vecinos de Morón, Ituzaingó y La Matanza sufrirán aumentos superiores al 23%

Un incremento del 23 por ciento en las facturas de agua potable y cloacas de AySA afectará a dos millones de usuarios, tras una modificación en los coeficientes zonales de la empresa. Según advirtió el director de DEUCO, Pedro Bussetti, la medida alcanzará directamente a vecinos de Morón e Ituzaingó, así como a localidades del primer cordón de La Matanza, en medio del proceso de privatización de la firma estatal.



En declaraciones brindadas a Radio Universidad, el referente de la entidad detalló que se reunió durante más de tres horas con autoridades de AySA para analizar los cambios. La factura actual se calcula multiplicando un cargo fijo por el coeficiente zonal y por el coeficiente K, que representa el valor del metro cúbico. Este coeficiente zonal se dividía históricamente en once niveles.

Subas y pérdida de descuentos en la Zona Oeste

Si se aprueba la propuesta impulsada por la compañía, los usuarios de Morón e Ituzaingó dejarán de tener el coeficiente zonal más bajo para pasar a escalas más altas. Además, perderán la bonificación del 15 por ciento correspondiente a esa categoría. Un esquema similar alcanzará al primer cordón de La Matanza, perjudicando a residentes de Ramos Mejía, San Justo, Lomas del Mirador y Villa Luzuriaga.



El cambio proyecta una recaudación adicional de 140.000 millones de pesos para la nueva concesionaria. Al tratarse de un excedente, no irá a la rentabilidad de la empresa sino a la tarifa social. En ese sentido, Pedro Bussetti remarcó: ""Esto porque AySA prevé que esto va a generar muchas protestas de los usuarios"".

Oficinas cerradas y reclamos en el ERAS

Frente a posibles protestas, desde DEUCO advirtieron que el Gobierno cerró una importante cantidad de oficinas de atención presencial de AySA, pretendiendo derivar las gestiones al ámbito virtual. Esta situación ya genera graves inconvenientes en la atención al usuario dentro del ERAS, organismo que se encuentra colapsado.

El impacto del Decreto 70/2023

Por último, el titular de la asociación vinculó los incrementos con el marco normativo general. Afirmó que el Decreto 70/2023 es ""la madre de los problemas que tenemos en Argentina"" junto a la Ley Bases, recordando que desreguló cuotas de medicina prepaga, tasas de interés y modificó la Ley de Tarjetas de Crédito con apoyo de grupos empresarios y fondos de inversión.