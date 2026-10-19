La Universidad Nacional de Moreno cumplió 16 años desde su inauguración

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) celebró 16 años desde su inauguración oficial con una jornada conmemorativa que reunió a las autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de la comunidad educativa de Moreno. Durante el acto se repasó la evolución de la casa de altos estudios, que actualmente cuenta con 14.700 estudiantes, 200 trabajadores no docentes, cerca de 800 profesores y prevé finalizar el año 2026 con 3.300 graduados.



La celebración comenzó en el hall central de la universidad con el descubrimiento de un cuadro que contiene la primera bandera izada en la institución. En ese marco se presentaron las palabras del rector Alejanro Robba y del obispo de la diócesis de Merlo – Moreno, monseñor Juan José Chaparro.



Posteriormente, las actividades se trasladaron a la plazoleta de ingreso de la universidad. Allí hicieron uso de la palabra Marcela Basterrechea en representación del claustro docente, Antonella Montelpare por el claustro no docente y Miguel Ureña por el claustro estudiantil. Además, brindaron su testimonio los alumnos de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno (ESPUNM) Iris Obregón, Iris Macías Yanique y Román Ale Saravia. La festividad incluyó presentaciones de bandas musicales y concluyó con el tradicional momento en que se compartió una gran torta de cumpleaños entre la comunidad presente.

Origen legal y puesta en marcha de la UNM

La creación de la Universidad Nacional de Moreno fue aprobada por el Congreso de la Nación a través de la Ley N° 26.575, sancionada el 2 de diciembre de 2009. La norma fue promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 29 de diciembre del mismo año y publicada formalmente en el Boletín Oficial Nº 31.812 el 31 de diciembre de 2009.



La casa de altos estudios fue inaugurada oficialmente el 14 de octubre de 2010, dando inicio a su primer ciclo lectivo en el año 2011, cuando recibió a la primera cohorte de alumnos para su propuesta formativa inicial integrada por seis carreras de grado y un ciclo de licenciatura.



Por su parte, el proceso de organización y puesta en marcha definitiva de la institución se extendió durante tres años, concluyendo el 13 de junio de 2013. Este tramo finalizó formalmente con la asunción de las autoridades electas por la Primera Asamblea Universitaria realizada el 31 de mayo de 2013, consolidando a la UNM bajo el régimen de cogobierno autónomo y autarquía propios del sistema universitario nacional.