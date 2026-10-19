Alarma por las PyMEs: Solo en Buenos Aires se perdieron más de 5.800 empresas y 45 mil empleos industriales

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la Provincia de Buenos Aires sufrió la baja de 5.832 empleadores registrados, al pasar de 153.497 a 147.665 firmas activas. El dato surge de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) analizados por Chequeado, en un escenario signado por la caída de ventas y la suba de costos operativos.



A nivel nacional, la contracción alcanzó a 21.938 empleadores en el mismo período, bajando de 512.357 a 490.419 inscripciones. En el plano industrial, según un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entre junio de 2023 y junio de 2026 cerraron 1.374 establecimientos fabriles en el territorio bonaerense (-6,3%), provocando la pérdida de 45.115 puestos de trabajo industriales (-8,6%). La provincia concentró así el 35% de los cierres fabriles de todo el país y más del 45% de la pérdida de empleo del sector.

Factores económicos e importaciones

Desde el gobierno de Axel Kicillof atribuyen la situación a las medidas de la administración de Javier Milei. En tanto, sectores empresarios señalan la baja del consumo, la competencia del comercio exterior, el contrabando y los costos fijos. Sobre la reconversión comercial del sector, fuentes industriales advierten: ""En ocasiones las PyMES dejan de producir, aprovechan su cadena de distribución, importan y siguen vendiendo. Antes, todo el mundo a la calle"".



En materia de comercio exterior, el esquema vigente habilita importaciones personales e insumos mediante ARCA y Correo Argentino de hasta US$ 3.000 por envío. Aunque se derogó el sistema SEDI, se mantienen las exigencias aduaneras correspondientes según la clasificación del producto.

Estructura de costos e impuestos locales

La operatividad de las pequeñas y medianas empresas afronta erogaciones en alquileres, masa salarial, cargas patronales y servicios públicos. En las facturas de luz, gas y agua para uso comercial se aplica un 27% de IVA. A su vez, el esquema tributario bonaerense abarca el IVA nacional, el Impuesto a las Ganancias (con alícuotas del 25% al 35%), el tributo a los débitos y créditos bancarios (6‰) e Ingresos Brutos.

