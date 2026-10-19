Morón: fanáticos de Milo J se reunirán para celebrar su cumpleaños

Los fanáticos de Milo J se preparan para celebrar el cumpleaños número 20 del artista con un encuentro en Morón, la localidad que forma parte de sus raíces musicales. La convocatoria será el domingo 25 de octubre, desde las 14:00hs, en la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de las calles General José de San Martín y Nuestra Señora del Buen Viaje.



“Este 25 de octubre vamos a celebrar como un un año más de vida de nuestro artista favorito”, manifestaron sus seguidores en las redes sociales al anunciar la iniciativa. “Queremos que sea una fiesta inolvidable, llena de amor, alegría y toda la energía que Cami nos hace sentir”, agregaron.



La elección de Morón no es casual, ya que el distrito ocupa un lugar importante en la historia del cantante. Camilo Joaquín Villarruel, conocido artísticamente como Milo J, dio sus primeros pasos en el barrio San José de Morón Sur, donde comenzó a desarrollar una identidad musical marcada por las vivencias y los sonidos del conurbano bonaerense.





Desde los 11 años, el artista empezó a forjar su talento en las batallas de freestyle locales, impulsado por su hermana y por las experiencias cotidianas de su entorno. Más tarde, en 2021, su debut independiente junto al colectivo Bajo West marcó el comienzo de un recorrido que lo llevaría a convertirse en una de las figuras destacadas de la música urbana.



Con un crecimiento acelerado, Milo J logró ampliar su alcance más allá de las fronteras argentinas y conquistar escenarios de Latinoamérica y Europa. Entre los hitos de su carrera se destacan el reconocimiento con el Gardel de Oro, el lanzamiento de su álbum La vida era más corta y su presentación en el festival Rock in Rio.



En este contexto, sus seguidores buscan transformar su cumpleaños en una celebración colectiva que también reivindique sus raíces en el oeste del Gran Buenos Aires. La cita será abierta a quienes quieran sumarse al festejo y compartir una tarde dedicada al músico. “Traigan buenas vibras y muchas ganas de celebrar”, expresaron los fanáticos al convocar a la comunidad para acompañar el encuentro.