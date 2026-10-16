Sabores conscientes: Morón invita a un Laboratorio Sensorial gratuito para redescubrir lo que comemos

Este sábado 17 de octubre a las 11, el Espacio Cultural y Comunitario Paracone (Rawson y Constituyentes, Morón) invita a los vecinos y las vecinas a participar de un encuentro que busca traer la soberanía alimentaria a la vida cotidiana.





Se trata del taller abierto "Alimentación soberana", una propuesta que se presenta como un laboratorio sensorial de alimentos que busca debatir sobre la forma en que la comunidad elige, prepara y consume los nutrientes en el día a día.





La actividad es con acceso libre y gratuito e invita a los y las moronenses a explorar combinaciones de ingredientes locales y técnicas de fermentación natural.





Durante el encuentro de este fin de semana, los y las asistentes no sólo aprenderán conceptos, sino que pondrán en juego el olfato, el gusto y el tacto en una jornada que buscará romper con los mitos de la cocina ultraprocesada.





En el laboratorio, se trabajará en base a dos recetas específicas de alto valor nutricional y bajo costo económico. Por un lado, se preparará chipa de batata con semillas y especias, una reinterpretación de la receta tradicional que sustituye los almidones puros e incorpora raíces locales, grasas saludables y condimentos naturales.





Por otro, se trabajará para realizar kéfir de agua, una bebida fermentada ancestral y sumamente rica en probióticos. En el encuentro, los capacitadores enseñarán a los vecinos y las vecinas cómo cuidar los nódulos en casa para elaborar una alternativa saludable, hidratante y económica.





La importancia de una alimentación soberana

Más allá de la actividad de este sábado, el taller laboratorio busca sembrar en los y las asistentes al encuentro una mirada crítica sobre la procedencia de lo que se compra en los supermercados.





En ese sentido, introducen el concepto de la soberanía alimentaria, un término que defiende el derecho de los pueblos de definir sus propias políticas sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos.





El acto de implementar esta perspectiva soberana en los barrios puede impulsar la autonomía de los vecinos y las vecinas frente a los alimentos ultraprocesados, a la vez que apoya a la economía local, permitiendo que la comunidad compre los productos directamente a los productores locales; y fortalece la sustentabilidad ambiental, respetando los ciclos naturales de la tierra y las técnicas agroecológicas que no agotan el suelo.