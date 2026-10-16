Ituzaingó: operativo documentación gratis en los barrios

Del 19 al 23 de octubre, el Municipio de Ituzaingó, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desplegará una serie de operativos en los barrios para acercar trámites de documentación y servicios municipales a los barrios del distrito. La atención será gratuita, con cupos limitados y por orden de llegada.



Durante estas cinco jornadas, los vecinos y vecinas del partido tendrán la oportunidad de resolver gestiones esenciales sin la necesidad de trasladarse a las oficinas centrales o depender de turnos a largo plazo.

¿Qué trámites registrales se podrán realizar?

Las postas del Registro Provincial de las Personas estarán equipadas con tecnología de toma de datos biométricos en tiempo real. Los vecinos que asistan podrán gestionar las siguientes diligencias:





Renovación de DNI: Tanto para actualizaciones de menores (5 a 8 años y 14 años) como para mayores que requieran un nuevo ejemplar por robo, pérdida o deterioro.

Tanto para actualizaciones de menores (5 a 8 años y 14 años) como para mayores que requieran un nuevo ejemplar por robo, pérdida o deterioro. Cambio de domicilio: Trámite fundamental para mantener el padrón electoral actualizado y acceder a servicios locales.

Trámite fundamental para mantener el padrón electoral actualizado y acceder a servicios locales. DNI de extranjeros: Radicaciones y actualizaciones para la población migrante residente en el partido.

Radicaciones y actualizaciones para la población migrante residente en el partido. Solicitud de partidas: Emisión de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Emisión de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Certificados de pre-identificación (CPI): Un instrumento vital para aquellas personas que nunca han sido registradas, permitiéndoles acceder a beneficios sociales mientras tramitan su DNI definitivo.

Asesoramiento integral: Un municipio presente

El operativo no se limitará a la gestión documentaria. En paralelo a las unidades del Registro Provincial, el Municipio de Ituzaingó desplegará un abanico de stands enfocados en brindar respuestas . Las áreas involucradas incluyen:



Salud y Vacunación: Se aplicarán dosis del Calendario Nacional de Vacunación. Además, habrá promotores de salud brindando información preventiva sobre enfermedades estacionales.



Empleo: Orientación laboral, carga de currículums en la base de datos municipal y asesoramiento sobre programas de inserción para jóvenes.



Herramientas de Seguridad: Difusión de la aplicación "Ituzaingó Seguro", entrega de botones antipánico y canales de denuncia directa.



Defensa del Consumidor: Recepción de reclamos por facturaciones indebidas de servicios públicos, compras online o tarjetas de crédito.



Hábitat y Transporte: Consultas sobre regularización dominial, inscripción a planes de vivienda, registro de la tarjeta SUBE y asesoramiento sobre el boleto estudiantil.

Cronograma oficial y ubicaciones estratégicas

Para garantizar una cobertura equitativa en el distrito, las jornadas se llevarán a cabo en cinco puntos diferentes. La atención será de 10:00 a 15:00 horas. Es imperativo recordar que los trámites se otorgan por orden de llegada y están sujetos a una cantidad limitada de cupos diarios. A continuación, la agenda detallada de locaciones:



Lunes 19 de octubre: Centro de Desarrollo Social San Alberto (Grecia 2640).



Martes 20 de octubre: Centro de Desarrollo Social Barrio Nuevo (Alsina 4349).



Miércoles 21 de octubre: Centro de Desarrollo Social La Torcacita (H. Quiroga 4401).



Jueves 22 de octubre: Sociedad de Fomento Iparraguirre (Fader 2248).



Viernes 23 de octubre: Centro de Desarrollo Social San Antonio (Olivera 2160).

Guía interactiva: Preguntas frecuentes para el vecino

Para dinamizar la participación y evitar contratiempos, presentamos un esquema de preguntas y respuestas diseñado para despejar las dudas más comunes antes de asistir:

¿Tengo que pagar para hacer el DNI en el operativo? No. La totalidad de las gestiones ofrecidas en estos dispositivos, tanto del Registro Provincial de las Personas como los asesoramientos municipales, revisten carácter gratuito.

¿Qué documentación previa necesito llevar? Depende del trámite. Para renovaciones por pérdida, basta con conocer el número de DNI. Para actualización de menores, es obligatorio asistir con el acta de nacimiento original y el DNI de uno de los padres o tutores legales.



¿A qué hora recomiendan acercarse? Dado que la atención es por estricto orden de llegada y la capacidad operativa (cupos) tiene un límite diario fijado por el sistema biométrico, se sugiere presentarse en las instalaciones antes de las 10:00 horas para asegurar un lugar en la fila.



¿El trámite se entrega en el momento? El certificado de trámite se emite al instante. El documento físico (tarjeta) llegará por correo postal al domicilio declarado en un plazo aproximado de 15 a 20 días hábiles. Si el cartero no encuentra a nadie en la vivienda tras dos visitas, el DNI quedará resguardado en la oficina del Registro Civil más cercana.



¿Se suspende por lluvia? Las locaciones seleccionadas (Centros de Desarrollo Social y Sociedades de Fomento) cuentan con instalaciones bajo techo, por lo que las actividades se desarrollarán con normalidad independientemente de las condiciones climáticas.



