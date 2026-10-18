Tragedia en Santa Fe: una pareja de jubilados de Ituzaingó murió tras volcar con su camioneta

Un trágico accidente de tránsito ocurrido el mediodía de este sábado en la provincia de Santa Fe cobró la vida de una pareja de jubilados de Ituzaingó.



El hecho se registró minutos antes del mediodía en el Acceso Norte a la ciudad de Rafaela, en la Ruta Nacional 34, en un tramo donde la doble calzada se reduce a un solo carril por sentido para empalmar con la traza histórica, según la información reportada por el medio local Rafaela Noticias.



En ese sector, por motivos que aún son materia de investigación, el conductor de una camioneta Ford Ranger doble cabina perdió el control de su rodado y salió de manera brusca de la calzada hacia el lado derecho.



La camioneta atravesó la banquina, cruzó una zanja y dio una serie de vuelcos antes de detener su marcha a varias decenas de metros del lugar donde se inició el despiste.



Producto de la magnitud del impacto, el conductor del vehículo, identificado preliminarmente como Rubén C., de aproximadamente 70 años y con domicilio en Ituzaingó, falleció en el lugar tras quedar atrapado dentro del habitáculo.



Asimismo, los rescatistas constataron la muerte de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado en una zanja cercana a la banquina tras salir despedida durante los tumbos.



El siniestro movilizó de urgencia a una dotación de la Agrupación Bomberos Zapadores de Rafaela y personal médico. Al llegar al lugar, constataron que otras dos personas que viajaban en la camioneta se encontraban atrapadas con vida.



Los bomberos debieron realizar complejas maniobras de extricación para rescatar a los heridos, quienes, si bien se encontraban conscientes, presentaban heridas de gravedad. Ambos fueron estabilizados en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital Jaime Ferré de Rafaela para su atención médica.