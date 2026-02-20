Axel Kicillof en Ituzaingó: "En la Provincia seguimos construyendo escuelas”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente Pablo Descalzo recorrieron la ampliación de la Escuela de Educación Secundaria N° 17 ubicada en San Justo 3574. Al mismo tiempo, dieron inicio al Ciclo de Intensificación 2026 junto a la directora general de Cultura y Educación provincial, Flavia Terigi, y los alumnos y alumnas de la institución.



La obra, realizada junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, contó con una inversión de más de $623 millones que fueron destinados a ampliar las instalaciones del edificio escolar, aumentando la capacidad de estudiantes y mejorando la infraestructura para garantizar más calidad educativa. A la construcción existente se le agregaron tres nuevas aulas, sectores administrativos como dirección y preceptoría y un espacio pedagógico, equipados y listos para usar. Además, fue acondicionado el espacio con arreglos y mantenimiento general.



Durante el recorrido por las instalaciones, las autoridades conversaron con los alumnos y alumnas que iniciaban el Período de Intensificación de Enseñanza. Se trata de una instancia adicional destinada a estudiantes de nivel primario y secundario que no acreditaron una o más asignaturas. La misma sirve para intensificar los contenidos educativos, brindar acompañamiento pedagógico y reforzar las instancias curriculares pendientes de cara al inicio de un nuevo ciclo lectivo.

La escuela seciundaria N° 17 luego de la obra de ampiación

En este sentido, el gobernador Axel Kicillof celebró el inicio de las clases: “Abrimos las escuelas antes de lo que se hacía para mejorar la educación de los pibes y pibas: eso implica una mayor inversión desde el Estado”. Y sumó: “Desde la provincia vamos a seguir construyendo y ampliando escuelas, y destinando todos los recursos que estén a nuestro alcance para mejorar la educación pública”.



En tanto, el jefe comunal expresó la importancia de esta obra: “Este es un logro que no podría haberse completado de no ser por el esfuerzo y el trabajo de los vecinos y vecinas de Ituzaingó, del gobernador Axel Kicillof y todo su equipo”. Y agregó: “Estas obras permiten a los alumnos y alumnas estudiar más cómodos, más seguros y más tranquilos, lo que se traduce en un futuro con mejores oportunidades y mayor inclusión”.



