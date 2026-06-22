Baleó a un expolicía, huyó durante un año y lo atraparon por sus redes sociales

Tras permanecer un año prófugo, la Policía logró detener al segundo delincuente acusado de balear y herir gravemente a un efectivo retirado de la Policía Federal durante un intento de asalto ocurrido en Castelar a mediados de 2025. El sospechoso fue localizado en La Matanza luego de una investigación que incluyó el rastreo de sus redes sociales.



La captura se concretó el último sábado 20 de junio. Efectivos de la DDI Morón montaron una guardia en la intersección de las calles María Adelia y Soldado Sosa, en la localidad de Rafael Castillo. Allí, los agentes lograron interceptar a J. L. P. , de 31 años, en la vía pública y sobre quien pesaba un pedido de captura activo desde el 25 de julio del año pasado.

Intento de asalto y tiroteo

El hecho por el cual era buscado ocurrió el 27 de junio de 2025. Aquel día un hombre de 69 años y oficial retirado de la fuerza federal, llegaba a su domicilio ubicado en la calle Ferré al 4300 a bordo de su vehículo Nissan. En ese momento, fue abordado por dos sujetos armados que se desplazaban en una moto e intentaron robarle el rodado a punta de pistola.



Ante la amenaza inminente, el hombre extrajo su Bersa Mini Thunder .40 y apuntó a los asaltantes para resistir el robo. Despues de esto se desencadenó un tiroteo en el que uno de los ladrones efectuó disparos que impactaron en el expolicía.

La víctima sufrió una herida de bala en su brazo izquierdo y otra en el hemitórax derecho que le perforó un pulmón. Tras el ataque, un vecino lo trasladó de urgencia al Hospital Favaloro, desde donde luego fue derivado al Hospital Churruca porteño.

Fuga y causa judicial

En medio del caos posterior a los disparos, la banda se dividió para escapar: el conductor huyó a toda velocidad en la motocicleta, mientras que el tirador escapó corriendo.



Gracias al relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, los investigadores lograron reconstruir la ruta de fuga a pie y, menos de un mes después del hecho, el 17 de julio de 2025, lograron detener al primer implicado, identificado como A. E. C. , de 25 años. Durante ese operativo también se incautó la moto Honda Wave roja utilizada en el asalto.



Con el arresto de J. L. P. en las últimas horas, la Justicia logró dar con el último eslabón prófugo. El imputado enfrenta cargos por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y tentativa de homicidio criminis causa, en una causa a cargo de la UFI N°6 de Morón.