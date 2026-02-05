Bomberos Voluntarios de Merlo buscan sumar nuevos integrantes

Los Bomberos Voluntarios de Merlo lanzaron una nueva convocatoria para aquellos vecinos que sientan el llamado de ayudar a la comunidad. A través de sus canales oficiales, la institución informó que hasta el próximo domingo 22 de febrero se encontrarán abiertas las inscripciones para formar parte del cuerpo activo.



"No necesitas experiencia previa, solo corazón y voluntad de servir", expresaron desde el cuerpo de bomberos para derribar el mito de que se necesita ser un experto para comenzar. La formación se brindará dentro de la institución, priorizando la vocación de servicio y el compromiso, recordando siempre que se trata de una labor no remunerada.





Es importante señalar que para formar parte de esta institución -una de las más respetadas del país, como lo son los bomberos voluntarios- los aspirantes deben cumplir con dos condiciones fundamentales. La primera de estas es tener entre 18 y 38 años, mientras que la otra es que las personas deben ser residentes del partido de Merlo.

Cómo se puede realizar la inscripción para formar parte de los Bomberos Voluntarios de Merlo





A diferencia de otros tramites online, esta inscripción requiere de un primer paso de carácter presencial, fomentando el acercamiento al cuartel desde el día uno. Los interesados deben dirigirse a la dependencia más cercana a su domicilio para solicitar un código QR y, a través de este, llenar el formulario de inscripción.



Los vecinos que ya hayan tomado la decisión y quieren inscribirse, podrán acercarse a cualquiera de las siguientes dependencias:



