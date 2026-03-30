El documental merlense "Malvinas, legado de sangre" tendrá su estreno en el Cine Gaumont
Enzo Ariel Resino
La obra dirigida por Daniel Ponce acompaña a ocho veteranos de guerra de Merlo en su emotivo regreso a las islas junto a sus familias.
La memoria, el sacrificio y el valor del testimonio local tienen ahora su propio registro cinematográfico. Este jueves 2 de abril, a partir de las 19:00hs, el reconocido Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635, CABA) y diversos Espacios INCAA de todo el país se vestirán de gala para el gran estreno de "Malvinas, legado de sangre".
Se trata del documental merlense, dirigido por el cineasta y montajista Daniel Ponce. Este mismo narra el histórico y sanador regreso de ocho veteranos del oeste del conurbano bonaerense a las Islas Malvinas, 42 años después del conflicto armado.
La película no llega a las salas como un estreno más. Viene precedida por un fuerte reconocimiento internacional tras haber ganado el prestigioso "Golden Gate Film Award" al Mejor Film Extranjero en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos).
Según detallan desde la producción, la cinta logra algo fundamental: conectar la memoria de la guerra con las nuevas generaciones. El film muestra a los veteranos pisando nuevamente el suelo malvinense, pero esta vez acompañados por sus familias. A través de imágenes inéditas, animaciones de momento cruciales y relatos en primera persona, el documental funciona como un puente intergeneracional donde el horror de la guerra se entrelaza con el amor familiar y la resiliencia.
Héroes y vecinos: quiénes son los protagonistas de la historia
El mayor valor de "Malvinas, legado de sangre" radica en sus protagonistas: hombres que caminaron las mismas calles al igual que tantos otros habitantes del pueblo de Merlo. Son aquellos que estudiaron en las escuelas de Padua, Merlo o Libertad, que disfrutaron de sus plazas y que un día fueron llamados a defender la Patria.
Cada uno de ellos, héroes de la Patria y zona oeste, abren sus corazones y cuentan parte de su historia en la pantalla grande. Ellos son los ocho protagonistas de este documental:
- Héctor Daniel Barraza: Vecino de Ituzaingó y criado en San Antonio de Padua. Combatió con el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado n° 10 en Monte Longdon y Sapper Hill. Regresó a casa la noche del Día del Padre de 1982.
- Carlos Rubén Bordón: Correntino de nacimiento pero vecino del barrio El Mirador (Merlo). Cayó prisionero en San Carlos tras el duro combate de Darwin con el Regimiento de Infantería n° 12.
- José Adrián López: Nacido en Parque San Martín y ex alumno de la EP 41 del barrio Matera. Sobrevivió al trágico hundimiento del Crucero General Belgrano, donde era proveedor de cañón. Se jubiló en el Consejo Escolar de Merlo.
- Jorge Eduardo Martínez: Oriundo del barrio Esmeralda de Padua, donde vive actualmente. Estuvo en las islas con la Compañía de Comandos n° 601 y luego dedicó su vida civil al trabajo como asistente social.
- Miguel Ángel Martínez: Hoy vecino de Villa Amelia (Merlo). Integró la Sección Exploración del Regimiento 3, patrullando bajo bombardeos nocturnos cerca del monte Sapper Hill.
- Mario Alberto Montivero: Actual vecino de Merlo. Tuvo una intensa participación en el conflicto junto a la Compañía de Ingenieros Mecanizada n° 10, con base continental en Pablo Podestá.
- Eugenio Juan Palestro: Tras cursar sus estudios en la Técnica "Fray Luis Beltrán" y combatir junto a la Compañía de Comunicaciones Mecanizada, hizo su vida en el oeste. Hoy es vecino de la localidad de Libertad.
- Miguel Ángel Rodríguez: Estudió en la Técnica n° 3 de Merlo Norte. Combatió con el Regimiento de Infantería n° 6 detrás de la casa del gobernador en las islas, cayendo prisionero el 14 de junio.