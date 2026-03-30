El documental merlense "Malvinas, legado de sangre" tendrá su estreno en el Cine Gaumont

La memoria, el sacrificio y el valor del testimonio local tienen ahora su propio registro cinematográfico. Este jueves 2 de abril, a partir de las 19:00hs, el reconocido Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635, CABA) y diversos Espacios INCAA de todo el país se vestirán de gala para el gran estreno de "Malvinas, legado de sangre".



Se trata del documental merlense, dirigido por el cineasta y montajista Daniel Ponce. Este mismo narra el histórico y sanador regreso de ocho veteranos del oeste del conurbano bonaerense a las Islas Malvinas, 42 años después del conflicto armado.



La película no llega a las salas como un estreno más. Viene precedida por un fuerte reconocimiento internacional tras haber ganado el prestigioso "Golden Gate Film Award" al Mejor Film Extranjero en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos).





Según detallan desde la producción, la cinta logra algo fundamental: conectar la memoria de la guerra con las nuevas generaciones. El film muestra a los veteranos pisando nuevamente el suelo malvinense, pero esta vez acompañados por sus familias. A través de imágenes inéditas, animaciones de momento cruciales y relatos en primera persona, el documental funciona como un puente intergeneracional donde el horror de la guerra se entrelaza con el amor familiar y la resiliencia.

Héroes y vecinos: quiénes son los protagonistas de la historia





El mayor valor de "Malvinas, legado de sangre" radica en sus protagonistas: hombres que caminaron las mismas calles al igual que tantos otros habitantes del pueblo de Merlo. Son aquellos que estudiaron en las escuelas de Padua, Merlo o Libertad, que disfrutaron de sus plazas y que un día fueron llamados a defender la Patria.



Cada uno de ellos, héroes de la Patria y zona oeste, abren sus corazones y cuentan parte de su historia en la pantalla grande. Ellos son los ocho protagonistas de este documental:



