Piratas del asfalto en Ituzaingó: identifican a una organización tras una persecución policial

La investigación por un asalto de piratas del asfalto ocurrido en Ituzaingó contra un repartidor de cigarrillos sumó una resolución clave en las últimas horas, al confirmarse la participación de los tres hombres que ya habían sido capturados tras un tiroteo con la policía. Los sospechosos, que se encontraban detenidos por la violenta persecución ocurrida días atrás entre Merlo y Moreno, fueron vinculados a este hecho previo gracias al peritaje del automóvil secuestrado.



A través de una investigación encabezada por la DDI de Morón, en conjunto con el análisis de cámaras del COM de Ituzaingó, se vinculó a los detenidos con un importante robo de mercadería ocurrido el pasado 3 de diciembre de 2025.



Aquel hecho tuvo lugar en Ituzaingó, donde un repartidor de cigarrillos de 64 años fue interceptado por cuatro delincuentes armados. Los asaltantes, que se movilizaban en un Citroën Elysee gris, le sustrajeron la carga completa de su camioneta Renault Kangoo antes de darse a la fuga.

El auto: la pieza clave

La conexión entre ambos casos surgió a partir del peritaje del vehículo secuestrado en el operativo de la semana pasada. Los detectives confirmaron que el Citroën utilizado por la banda para intentar escapar de la policía en Moreno, donde terminaron chocando contra un patrullero, era el mismo rodado empleado en el asalto al repartidor en diciembre.



Con esta prueba fundamental, la UFI N° 9 de Morón solicitó cuatro allanamientos en el partido de Merlo que permitieron formalizar las detenciones de R.D.A. (35), J.M.M. (43) y F.J.T. (48). por el delito de Robo Agravado por la modalidad de Piratería del Asfalto.



Los tres implicados, que ya se encontraban bajo custodia por el enfrentamiento armado y las entraderas previas, quedaron ahora a disposición de la justicia por esta nueva serie de delitos de mayor escala.