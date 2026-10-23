Borgo, el nuevo restaurante de pastas que abrió sus puertas en Ituzaingó

El partido de Ituzaingó continúa ampliando su oferta gastronómica con la reciente llegada de Borgo. Este emprendimiento busca hacerse un lugar en el circuito culinario del distrito con una propuesta centrada en la elaboración artesanal y los sabores tradicionales de la mano de un ambiente cálido y distendido.



Detras de esta iniciativa se encuentra Ludmila, creadora y fundadora de Borgo, quien impulsó el proyecto con la idea de recuperar el valor de la pasta casera y convertirla en el centro de una experiencia que vaya más allá de la comida. La propuesta busca poner en el centro de la escena la calidad de los ingredientes y el cuidado en cada preparación.



Uno de los aspectos que caracteriza a Borgo es su apuesta por una experiencia que reúna los sabores de la cocina italiana con una atmósfera relajada. La intención es que quienes se acerquen puedan disfrutar de una propuesta gastronómica artesanal en un espacio que invite a reunirse y compartir. La atención y el cuidado de los detalles forman parte de la identidad que busca transmitir el emprendimiento.





Desde su apertura, el pasado jueves 8 de octubre, el local comenzó a ganar visibilidad en las redes sociales. En ese marco, la creadora de contenido Camirecorre visitó el establecimiento y compartió un recorrido pos sus instalaciones y su propuesta. Durante la visita, mostró distintos aspectos del lugar y destacó tanto variedad de las preparaciones como el ambiente distendido del salón.



La carta de Borgo incluye distintas opciones para quienes buscan disfrutar de la cocina italiana, con pastas rellenas como uno de los platos destacados. Entre alternativas se encuentran las pastas rellenas de osobusco y de cabutia, ambas a $28.000 pesos e incluyen una salsa a elección. También ofrecen milanesa con tallarines a $32.000 pesos, mientras que quienes prefieren compartir una entrada pueden optar por una picada italiana de $22.000 pesos o una burrata de $30.000 pesos.



Con Borgo, Ituzaingó incorpora una nueva alternativa para quienes disfrutan de la pasta artesanal y buscan descubrir propuestas gastronómicas dentro del distrito. Este proyecto se suma a la actividad comercial local y refleja el interés por desarrollar conceptos que combinan identidad culinaria, atención cercana y espacios de encuentro.