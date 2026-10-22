Se abrieron nuevas búsquedas laborales en octubre en Ituzaingó

Ituzaingó renueva sus oportunidades para quienes se encuentran en la búsqueda activa de empleo en la región. Durante el mes de octubre, el municipio anunció la apertura de nuevas convocatorias laborales orientadas a perfiles variados, que van desde el sector de la construcción e industria hasta el rubro gastronómico y de servicios.





A través de la Oficina de Intermediación Laboral, se publicaron algunas ofertas disponibles en comercios de la zona. En primer lugar, se necesita de un chofer de hidrogrúa, una convocatoria orientada a incorporarse a una importante empresa dedicada al rubro de la construcción. También se requiere de un sushiman, buscado para sumarse al equipo de trabajo de un reconocido local especializado en sushi; y encargado/a de salón destinado a coordinar la dinámica diaria de un destacado restaurante. Por último, se abrió la búsqueda de un extrusor filmero destinado a desempeñarse en una reconocida empresa de servicios de la zona.





Para facilitar el acceso, se disponen de dos modalidades para enviar los antecedentes laborales y formar parte de los procesos de selección: los interesados pueden enviar su Currículum Vitae actualizado por correo electrónico a la casilla oficial: oieintermediacionlaboral2@gmail.com. Se recomienda especificar en el asunto del mail el puesto al cual se aspira aplicar, mientras que quienes prefieran entregar su solicitud en formato físico pueden acercarse con su CV impreso a la sede ubicada en la calle Fragio 183 de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 15:00 hs.

No caben dudas de que contar con estas instancias de puente entre la comunidad local y los comercios vecinales es muy importante para que todas aquellas personas que se encuentran en la búsqueda de trabajo puedan volcar sus conocimientos en Ituzaingó.