Ituzaingó: dictaron la prisión preventiva para el acusado del femicidio de Camila Castro

La Justicia de Morón dictó en las últimas horas la prisión preventiva para Elías Barrionuevo (19), el principal acusado por el femicidio de su novia, Camila Ruth Castro (18), ocurrido el pasado 8 de septiembre en la localidad de Ituzaingó. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a La Ciudad la medida, que asegura que el imputado llegará detenido al juicio oral.



El titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón, Ricardo Fraga, respaldó la instrucción de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 y dictó la prisión preventiva. Para la Justicia, el agresor llegó armado a la vivienda de la calle Almagro al 2500, en el barrio San Alberto, y desató la tragedia.



La reconstrucción del hecho señala que la agresión letal ocurrió dentro del dormitorio de la víctima. Al escuchar los gritos, Jorge Eduardo González, padrastro de Camila, ingresó al cuarto para defenderla. En ese momento, el atacante extrajo una pistola Bersa calibre .380 y abrió fuego, dándole a la joven un disparo en el lado izquierdo del cuello.



Intentando desarmarlo, González se abalanzó sobre Barrionuevo, pero también resultó baleado: recibió impactos en ambas piernas y un roce en la cabeza. Tras la huida del agresor, la chica fue trasladada de urgencia al Hospital del Bicentenario, donde los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de la herida.

Violencia crónica y una coartada desarticulada

La investigación logró acreditar que Barrionuevo sometía a la joven a un maltrato crónico, con constantes agresiones físicas y psicológicas.



Previo a su arresto, el acusado difundió un video para desligarse del hecho, pero el juez rechazó su coartada. En su propio descargo admitió haber estado en la escena, forcejear y tocar el arma letal, que luego fue hallada en el techo de un vecino. A esto se sumaron declaraciones de testigos que aseguraron que el joven solía jactarse de andar armado.



Finalmente, la Justicia descartó que haya intentado auxiliar a su novia tras el disparo. Por el contrario, las pruebas demostraron que solo buscó darse a la fuga, hasta que fue capturado al día siguiente por la DDI Morón en General Rodríguez.