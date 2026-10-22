Llega una nueva edición de la "Noche de las Vinotecas" a zona oeste

No cabe duda de que uno de los elementos -junto al mate, el tango y el fútbol- que representa a los argentinos en el exterior, es el vino. Es por eso que, para celebrar su existencia y revalorizar a este producto, se viene desarrollando "La Noche de las Vinotecas" desde hace ya unos cuantos años para promover el conocimiento sobre el mismo e invitar a las personas a tomar una copa de vino en diferentes locales.



Durante el mes de octubre más de 500 vinotecas de todo el país se fueron sumando a esta propuesta, inscribiéndose de forma gratuita, para prestar su espacio a "La Noche de las Vinotecas" que se realizará el próximo viernes 13 de noviembre. Es de esta forma que diferentes vinotecas y locales, han informado que durante esta jornada se podrán compartir "actividades especiales" al mismo tiempo que se ofrecerán "importantes descuentos".





Este evento de carácter federal se replicará en todo el territorio argentino. Por esta razón, desde la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines -como parte de su tarea en la organización de La Noche de las Vinotecas- han elaborado un mapa digital. En este se podrá encontrar señalizada cada localidad del país, en donde habrá una vinoteca abierta en el marco de esta celebración en honor al vino.



La noche del viernes 13 de noviembre, abrirán sus puertas a esta fiesta varias vinotecas de zona oeste. Localidades como El Palomar, Haedo, Castelar, Ituzaingó y Morón se encuentran presentes en el listado de espacios que participaran de "La Noche de las Vinotecas":





Ituzaingó:





Guarapo (Cnel. Pablo Zufriategui 736): Teléfono 1161838493 | Instagram @guarapo_ituzaingo

(Cnel. Pablo Zufriategui 736): Teléfono 1161838493 | Instagram @guarapo_ituzaingo La Estrella (Domingo Olivera 898): Teléfono 1128768116 | Instagram @laestrella__





Morón:



