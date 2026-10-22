Drama en Ituzaingó: caminó veinte metros, vio humo y descubrió que su casa estaba en llamas

Un devastador incendio originado por una falla eléctrica destruyó un departamento y afectó a una vivienda lindera en el barrio San Alberto de Ituzaingó, dejando a las familias con pérdidas materiales totales. El siniestro ocurrió este martes pasadas las 7 de la mañana en un complejo habitacional ubicado sobre la calle Cerrito al 2200.



La secuencia comenzó cuando la ocupante de la propiedad, una joven de 30 años, salió de su domicilio para dirigirse a su trabajo. Según su propio relato a las autoridades, tras caminar apenas unos veinte metros, advirtió una columna de humo que provenía de su casa. Al regresar, descubrió que el interior de su vivienda estaba envuelto en llamas, por lo que dio rápido aviso al sistema de emergencias.



Minutos después arribaron efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría 4ta, junto a una dotación de Bomberos Voluntarios que logró sofocar el fuego tras un intenso trabajo. Asimismo, una ambulancia se hizo presente en el lugar para asistir a la víctima, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.



Las pericias en el lugar determinaron que el fuego se inició a raíz del cortocircuito de un electrodoméstico, consumiendo rápidamente las instalaciones.



Frente a la destrucción absoluta de la propiedad y del departamento vecino, allegados a las víctimas e integrantes de la comunidad del Club 1 de Mayo, ubicado en Balbastro 2656, impulsaron de inmediato un pedido de ayuda a través de las redes sociales.



Quienes dispongan de ropa, calzado, ropa de cama, muebles, electrodomésticos o elementos de primera necesidad, pueden coordinar la entrega o aportar económicamente mediante transferencia bancaria al alias Vanesa.valdez22.mp (a nombre de Vanesa Verónica Valdez) para ayudar a los damnificados a reconstruir su hogar.