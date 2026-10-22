"La Carrera de Nahuel" llega a La Matanza: Últimos días para inscribirse al evento por la lucha contra el cáncer infantil

Hasta el 25 de octubre continuará abierta la inscripción para participar de "La Carrera de Nahuel", el evento deportivo y solidario que busca generar conciencia sobre la lucha contra el cáncer en niños y niñas y que lleva su nombre por Nahuel Roldán, un niño que falleció en el año 2006 a causa de leucemia linfoblástica aguda.





Tras su fallecimiento, su madre, María de los Ángeles Suárez, vecina de Ituzaingó, transformó su profundo dolor en un motor de ayuda para la sociedad.





En 2009, decidió fundar esta iniciativa deportiva y solidaria para concientizar sobre el cáncer infantil, dar apoyo a las familias y visibilizar la importancia vital de la donación voluntaria de sangre y médula ósea.





Este año, "La Carrera de Nahuel" tendrá lugar en la Plaza Güemes de Ciudad Evita (Av. M.M. de Güemes y El Leñatero) y se realizará el próximo domingo 1 de noviembre desde las 9.





Según el cronograma oficial del evento deportivo y solidario, a las 9:30 se realizará la entrada en calor y, a las 10, se llevarán a cabo las largadas de las dos modalidades de la carrera: 5K participativo y 1K Kids.





Para participar de la edición de este año de "La Carrera de Nahuel" es necesario inscribirse previamente a través del siguiente formulario online. Hay tiempo para cargar los datos hasta el lunes 25 de octubre.