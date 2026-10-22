Merlo: más de 20 chicos de comedores participan de clases de natación gratuitas en el Club Laureles

En el marco de las políticas locales de inclusión e integración deportiva, más de 20 chicos del distrito disfrutaron de una jornada de actividades acuáticas gratuitas en las instalaciones del Natatorio AMGAA del Club Laureles. La actividad se desarrolló como parte de una nueva fecha del programa municipal "Nadando Igualdad", una propuesta impulsada de forma continua por el Municipio de Merlo para acercar la natación a sectores que no acceden habitualmente a estas instalaciones.



Los chicos que participaron de este encuentro pertenecen al Centro Deportivo Santa Isabel y al Comedor Conquistando Sonrisas. Durante la jornada, la delegación infantil realizó distintas clases de natación y actividades recreativas en la pileta, siempre con el acompañamiento, cuidado y guía técnica de profesores y guardavidas especializados pertenecientes a la Subsecretaría de Deportes.

Inclusión social y derecho al deporte en los barrios

El programa municipal "Nadando Igualdad", articulado desde la Subsecretaría de Deportes, fue diseñado con la meta primordial de brindar la posibilidad de disfrutar del medio acuático a niños y niñas que asisten diariamente a diversos comedores y merenderos del partido de Merlo. Esta iniciativa busca dar respuesta a aquellas familias que se encuentran imposibilitadas de abonar la cuota mensual de un natatorio privado o de un club social.



La iniciativa se enmarca dentro de las políticas públicas promovidas por el Gobierno Municipal, conducido por el intendente Gustavo Menéndez, orientadas a garantizar de manera efectiva el acceso gratuito y equitativo a la práctica deportiva, el aprendizaje recreativo y el desarrollo saludable de todos los niños del distrito.

Para aquellos comedores, organizaciones comunitarias o vecinos interesados en obtener mayor información sobre los requisitos, el funcionamiento o el cronograma de actividades de la propuesta, la comuna dispone de vías de atención presencial y telefónica a través de la Subsecretaría de Deportes. La sede administrativa de la dependencia funciona en la Av. Constitución 92.



Asimismo, se encuentran disponibles las líneas telefónicas de atención directa 0220-485-5909 y 0220-483-1144, además del servicio de mensajes instantáneos mediante WhatsApp al número +5492204035346. La información completa sobre esta y otras políticas deportivas locales puede ser consultada a través del sitio web oficial del Municipio de Merlo.