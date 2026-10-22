Moreno organiza una pedaleada de 10 kilómetros por la concientización sobre el cáncer de mama

En el marco de las actividades por Octubre Rosa, el municipio de Moreno llevará a cabo una pedaleada comunitaria y gratuita orientada a concientizar a los vecinos y vecinas sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. La iniciativa busca promover hábitos saludables y destacar el rol central que tienen los controles médicos periódicos en el cuidado de la salud.



La convocatoria está programada para el próximo sábado 24 de octubre, entre las 8 y las 11 horas. La actividad deportiva y preventiva contará con un recorrido aproximado de 10 kilómetros, uniendo la localidad de La Reja con el emblemático Distrito Ecológico Roggero (DER).

Recorrido y puntos clave de la jornada

El punto de partida para los ciclistas estará ubicado en la intersección de la calle Benito Juárez y la avenida Argentinidad, en La Reja. Desde allí, los participantes avanzarán por la avenida Argentinidad para luego empalmar con el Camino de la Ribera. El trayecto contempla además el paso por la histórica Estancia El Dorado y finalizará en la Plaza Favaloro, dentro del predio del Distrito Ecológico Roggero.

Requisitos, recomendaciones e inscripción

Para ser parte de la pedaleada, las personas interesadas deberán completar previamente el formulario digital de inscripción disponible en la web oficial . Desde la organización remarcaron que el uso del casco de protección será estrictamente obligatorio para todos los ciclistas que se sumen a la travesía.



Asimismo, se solicitó a los participantes asistir con alguna prenda o elemento de color rosa, la tonalidad distintiva que simboliza mundialmente la lucha contra el cáncer de mama. Esta propuesta tiene como objetivo visibilizar la causa a lo largo de todo el trayecto y llevar un mensaje directo a la comunidad sobre la necesidad de realizarse los chequeos habituales para una detección precoz de la enfermedad.

Trabajo articulado de las áreas locales

La jornada es organizada de manera coordinada entre la Subsecretaría de Turismo, dependiente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), y el espacio deportivo Siempre en Marcha Cicloturismo. La logística y el acompañamiento durante las tres horas que durará la actividad contarán también con el despliegue de personal de Defensa Civil y de la Subsecretaría de Deportes de la comuna.

