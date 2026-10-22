La UNAHUR inauguró un nuevo campo de deportes de 40 mil metros cuadrados en William C. Morris

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) inauguró oficialmente un nuevo campo de deportes de más de 40.000 metros cuadrados ubicado en la localidad de William C. Morris, en el partido de Hurlingham. El predio ya está en funcionamiento y brinda infraestructura para la práctica de fútbol, básquet, vóley, handball, tenis y natación, beneficiando tanto a la comunidad académica como a los vecinos de la zona.



El nuevo complejo deportivo se encuentra emplazado en la intersección de Cuzco 2800 y El Jagüel, a poco más de cuatro kilómetros de la sede central de la casa de altos estudios. Entre sus instalaciones cuenta con una cancha de fútbol 11 con medidas reglamentarias, una piscina semiolímpica descubierta provista de vestuarios y sanitarios, y un playón deportivo exterior multideporte con iluminación nocturna adaptado para futsal, básquet, vóley, tenis y handball.



Además de la infraestructura estrictamente deportiva pensada para la carrera de Educación Física y actividades extracurriculares, el predio fue concebido como una nueva sede universitaria. Dispone de un edificio principal equipado con sectores de atención al público, oficinas administrativas, sanitarios y un área de buffet. Asimismo, se montaron cuatro aulas modulares destinadas al dictado de clases teóricas, espacios para talleres culturales y una nueva sede para la Escuela Universitaria de Inglés de la UNAHUR.

Una obra financiada por la Provincia tras su paralización

El desarrollo de este predio formaba parte originalmente de un programa nacional de infraestructura universitaria, pero las tareas quedaron detenidas en diciembre de 2023 cuando alcanzaban apenas un 38% de avance físico. Los trabajos pudieron retomarse recién en marzo de 2025 a partir del financiamiento dispuesto por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que incorporó la propuesta a su Programa de Infraestructura Universitaria.

El acto formal de apertura estuvo encabezado por el rector de la UNAHUR, Jaime Perczyk, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis, y el intendente de Hurlingham, Damián Selci. Durante el evento, del que participaron también docentes, nodocentes, estudiantes y representantes de otras casas de estudio, Jaime Perczyk remarcó que la intención institucional es que las instalaciones no permanezcan limitadas a la actividad interna universitaria, sino que se transformen en un espacio abierto a las demandas y actividades deportivas y culturales de toda la comunidad del distrito.