Cambiemos acepta legalizar el porro pero solo en los bares de Palermo

En el mismo día que se desarrolló el Primer Congreso Internacional de Cannabis y Desarrollo Productivo, María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, expuso su postura sobre la legalización de la marihuana con una extraña división sobre en qué zonas de la capital sí está bien fumar cannabis.

“Hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo, y otra cosa es vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro, sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado“, estableció la ex gobernadora, en una entrevista con Filo News.

La entrevista a María Eugenia Vidal

En ese sentido, Vidal aseguró que en las zonas más vulnerables de la ciudad que gobierna el Pro hace más 12 años, la marihuana “no es un consumo ocasional y de recreo, plenamente elegido”, sino que “es parte del inicio de un camino mucho más jodido”. La precandidata comentó que “camina los barrios pobres” hace años y según su experiencia, “no estamos listos”.

No es la primera vez que la exgobernadora encara el tema drogas con una mirada clasista. Por caso, en 2019, mantuvo claramente la separación entre “los chicos pobres” y “nuestros hijos”, en referencia a los de clase media y alta, no les reconocía a estos “la libertad de decidir”. “Los que consumen no son sólo los chicos pobres, son también nuestros hijos”, trataba de convencer a un auditorio de pudientes.