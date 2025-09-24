Campaña de vacunación antirrábica: Continúa en Morón el operativo gratuito para las mascotas

En el marco del Día mundial de lucha contra la rabia que se conmemora todos los 28 de septiembre, el Municipio de Morón continúa con la campaña de vacunación antirrábica en el distrito, un operativo gratuito que estará vigente hasta el 29 de este mes en las veterinarias adheridas.

La efeméride conmemora el fallecimiento de Louis Pasteur, científico francés que descubrió la vacuna antirrábica y cuyos avances en diversos campos de las ciencias naturales y aportes a la salud pública permitieron salvar innumerables vidas.

La rabia está presente en todos los continentes y afecta a más de 150 países. A nivel global, la enfermedad es responsable de aproximadamente 60.000 muertes humanas por año. En la gran mayoría de los casos humanos, el perro es la fuente de infección.

En América Latina y el Caribe, desde 1983 se ejecuta el Programa de Eliminación de la Rabia Humana Transmitida por el Perro, coordinado por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Entre los logros del programa, se destaca una reducción de más del 95% de los casos, tanto de rabia humana como de rabia canina.

Para ayudar a prevenir y erradicar la enfermedad, la comuna moronense instaló una semana de vacunación antirrábica, una iniciativa que consiste en la inoculación gratuita en las mascotas que sean acercadas a los centros veterinarios ubicados en distintos barrios del distrito.

Acá podés conocer el listado completo de las veterinarias adheridas a la campaña de vacunación antirrábica que se realizará en Morón hasta el 29 de septiembre: