7 de oct. de 2026

Cáncer de mama: LALCEC cumple 105 años y convoca a realizarse controles en Morón

Juan Esteban Calderón

2 min de lectura

LALCEC conmemora 105 años de trayectoria con su campaña anual contra el cáncer de mama e insta a no postergar los chequeos. La sede de Morón atiende consultas y turnos en Sarmiento 509.

Cáncer de mama: LALCEC cumple 105 años y convoca a realizarse controles en Morón
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En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) presentó su campaña anual bajo la consigna ""Este octubre elegimos la acción"". Al cumplir 105 años de trayectoria federal, la institución convoca a la comunidad a realizarse mamografías y chequeos preventivos sin dilaciones. En la zona oeste, la filial de Morón mantiene abiertas sus puertas para orientar y atender a las vecinas de la región,

La sede de Morón y la atención en el oeste

Si vivís en la zona oeste, podés acercarte a la sede local de LALCEC ubicada en la calle Sarmiento 509, en Morón, justo frente a las vías del Ferrocarril Sarmiento (lado norte). El espacio atiende de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 16:00. Para solicitar turnos o realizar consultas, se encuentran habilitadas la línea de WhatsApp (11 5963-4818), los teléfonos fijos (4629-4784 y 4627-6714) y la casilla de correo electrónico lalcecmoron@gmail.com. Con el lema ""El mejor regalo entre amigas es cuidarse"", la entidad promueve consultas gratuitas y actividades comunitarias.

El impacto de la enfermedad y la importancia del diagnóstico precoz

A pesar de la visibilidad que genera el lazo rosa en todo el mundo, los especialistas alertan sobre una paradoja: muchas mujeres continúan postergando sus controles anuales. Las estadísticas reflejan la relevancia de concretar los estudios a tiempo. Según los datos difundidos por la entidad, el cáncer de mama es el tumor de mayor prevalencia e incidencia en el mundo y en Argentina. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta unos 2,4 millones de casos nuevos y cerca de 694.000 fallecimientos anuales.

En nuestro país, el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y el Ministerio de Salud indican que se trata de la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres, con más de 22.000 diagnósticos y alrededor de 5.800 muertes por año. Se calcula además que una de cada ocho mujeres desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida. Aunque más del 90 por ciento de los cuadros detectados a tiempo son curables, los turnos se dilatan por temores o falta de tiempo.

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