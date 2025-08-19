Caso Ian Moche: La Justicia rechazó la demanda de la familia contra Javier Milei

Esta semana se dio a conocer la resolución de la Justicia en el caso de la demanda de la familia de Ian Moche, el niño activista con autismo, contra Javier Milei luego de los dichos considerados agresivos contra el menor que el presidente libertario había realizado en su cuenta de la red social X.





El juez federal de La Plata, Alberto Recondo, rechazó en primera instancia la demanda contra Javier Milei en la que la familia Moche pedía a la Justicia que ordenara al mandatario a eliminar el posteo en contra del niño.





Según los argumentos de la defensa de la familia de Ian Moche, al momento de efectuar el comentario en redes sociales, Milei estaba actuando bajo su rol como presidente: "Cada vez que Javier Milei actúa dentro del ámbito de su cuenta de Twitter con la tilde gris, según las reglas de la red social que le otorga esa verificación únicamente a jefes de Estado o monarcas, lo hace como presidente de la República Argentina", detalló Andrés Gil Domínguez, el abogado de Ian Moche y su familia, en diálogo con la AM 530 - Radio de las Madres.





Sin embargo, para el juez Alberto Recondo, dichos argumentos no bastaron para atender a la demanda de la familia Moche. Según el magistrado federal, aunque Milei tuiteó desde una cuenta verificada con tilde gris, dicha cuenta no es una “cuenta de comunicación oficial o institucional de la Presidencia”, como las que constituyen el canal de comunicación oficial del Poder Ejecutivo Nacional.





Bajo esta misma línea, Recondo sostuvo que Javier Milei tiene derecho a expresarse con libertad “como ciudadano” y que, además, no había criticado a Moche sino al periodista Paulino Rodrigues.





El tuit que lo inició todo

La agresión a Ian Moche se dio en el marco de un retuit que hizo Milei del posteo de un militante libertario que acusaba a Moche y su familia de ser "ultrakirchneristas" y de aliarse con el periodista, Paulino Rodrigues, a quien el niño le había concedido una entrevista para abordar la alarmante situación que está viviendo el área de discapacidad en todo el país.





Con el reposteo, Milei agregó que Rodrigues con la nota al activista estaba "operando en contra del gobierno nacional" y que siempre estaba "del lado de los kukas". El reposteo del presidente estaba acompañado de una serie de fotografías de Ian Moche: una con la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner; otra con Sergio Massa; y otra tomada durante la entrevista con Paulino Rodrigues.





Ante esto, la familia de Moche decidió llevar adelante una acción judicial sustentada, entre otros elementos jurídicos, en la Convención sobre los derechos del niño y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.





Aunque la demanda fue rechazada en primera instancia en la Justicia, el abogado de la familia Moche considera que la resolución es "una sentencia arbitraria" y confirmó que apelará el fallo.