"Malvinas nos une": Este jueves se realizará la bicicleteada en Morón

Este jueves 2 de abril a las 8 de la mañana se llevará a cabo en Morón la bicicleteada familiar por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.





La propuesta titulada "Malvinas nos une" está organizada por el Municipio de Morón y busca reunir a las familias del distrito en un acto simbólico para recordar a quienes lucharon en el conflicto bélico, manteniendo viva la memoria.





Según informaron desde la comuna moronense, la jornada contará con dos momentos clave: La salida de la bicicleteada a las 8 desde la EES Nº55 "Marcelo Claudio Gaglianone", la escuela que lleva el nombre del héroe nacional del Crucero ARA General Belgrano.





La institución está ubicada en la calle Ingeniero White al 948 en El Palomar y fue elegida como el punto de partida para la jornada en conmemoración por los Héroes de Malvinas.





El recorrido de la bicicleteada de este 2 de abril incluirá distintos puntos emblemáticos de Morón vinculados a la memoria y el homenaje de los Veteranos y Caídos en Malvinas.

La bicicleteada "Malvinas nos une" recorrerá distintos puntos de Morón en homenaje a los Héroes de Malvinas.

Durante el recorrido, se pasará por el Monumento a los Héroes de Malvinas y se realizará una parada en la Plaza Paracone, donde se inaugurará un cartel que indica la distancia a las Islas. Luego, se continuará por el Jardín de Infantes N°909 “Malvinas Argentinas”, para culminar en el centro del distrito.





Al finalizar la bicicleteada en la Plaza General San Martín (San Martín y Buen Viaje) se realizará un acto central con el izamiento de la bandera hacia las 9 de la mañana en el monumento a Malvinas que se encuentra en el espacio público.





"Las Malvinas son argentinas y, con esta propuesta, buscamos reafirmar el compromiso con la soberanía", afirmaron desde el Municipio de Morón respecto de la jornada homenaje de este jueves.





Para participar de la bicicleteada "Malvinas nos une" es necesario acercarse este jueves 2 de abril a las 8 a la EES Nº55 "Marcelo Claudio Gaglianone" (Ingeniero White 948, El Palomar).





Los vecinos y las vecinas que no puedan participar en la bicicleteada, pueden formar parte de la actividad saliendo a la puerta de sus domicilios con la bandera argentina para acompañar el recorrido.