Caso Pablo Grillo: El fotógrafo fue internado en terapia intermedia por un cuadro febril

En las últimas horas se dió a conocer un nuevo parte médico de la salud de Pablo Grillo, el fotógrafo que fue herido de gravedad por el disparo del gendarme Héctor Guerrero durante la marcha de jubilados del 12 de marzo pasado.

Según constataron sus familiares, Grillo tuvo que ser trasladado nuevamente al Hospital Ramos Mejía tras presentar un cuadro febril que complicó su recuperación.

El agosto pasado, el fotógrafo fue intervenido con una cirugía de craneoplastía y se encontraba en el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca", donde seguía el proceso correspondiente.

"Volvió al Hospital Ramos Mejía, ahora está en terapia intermedia. Lo pusieron ahí para controlar el cuadro febril. Le hicieron una resonancia magnética hace unos días y están están buscando el origen de la fiebre", aclaró a los medios Fabián Grillo, padre del fotógrafo.

Asimismo, desde la cuenta de Instagram "Justicia por Pablo Grillo", sus familiares y allegados hicieron hincapié en que el fotógrafo "le está poniendo una fuerza terrible" a su recuperación y que "todos los mensajes y cariños lo ayudan mucho".

Días antes de que Pablo Grillo ingrese al Hospital Manuel Rocca, su hermano compartió una fotografía junto a él y su familia por el Día de la Madre.

"Un día de la madre diferente. Hoy la union se siente más fuerte, tejida con la memoria de ese miércoles 12 de marzo que nos marcó para siempre. No olvidamos, no perdonamos. Nuestra convicción sigue intacta: quienes dieron la orden también dispararon. Por la vida, por la verdad, por la justicia que aún nos falta. Unidos, siempre", detalló Emi Grillo, hermano del fotógrafo.

A principios de octubre, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por lesiones graves contra el reportero gráfico y se esperan mayores novedades con el avance de la causa.