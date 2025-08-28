Castelar: Detienen a un delincuente autor de una entradera a una pareja de jubilados

Fue detenido hoy un delincuente acusado de una entradera a un jubilado de 89 años y a su esposa durante la madrugada. Tres delincuentes irrumpieron en su casa de Castelar Norte, los redujeron y escaparon con un millón de pesos, joyas y otros objetos. Buscan a los dos prófugos.



Un hombre de 89 años descansaba junto a su esposa en la vivienda que comparten sobre las calles España y Machado cuando tres delincuentes irrumpieron en su dormitorio.



Los asaltantes les taparon la boca con una toalla y comenzaron a revolver la casa. Se llevaron un botín que incluyó un millón de pesos, una caja con joyas de oro, dos celulares, una notebook y las llaves del domicilio.



El propietario constató que los ladrones habían ingresado forzando una ventana trasera, pero también destruyeron la puerta delantera, la trasera y otra ventana.



La investigación, a cargo de la DDI Morón y la UFI N°5 de Claudio Oviedo y Marisa Monti, logró reconstruir la fuga de los delincuentes hacia la Ciudad de Buenos Aires por el Acceso Oeste mediante cámaras municipales de Morón e Ituzaingó.



En CABA, se identificó un domicilio en Villa Soldati donde ocultaban el Fiat Uno usado en el robo.



Este miércoles, la DDI realizó dos allanamientos en la calle Mariano Acosta y detuvo a un sospechoso de 38 años, titular del vehículo, que había sido hallado en el Partido de La Costa.



El detenido será indagado en las próximas horas, mientras continúa la búsqueda de los dos cómplices prófugos.