Castelar: detuvieron a una anestesista que robó fentanilo con recetas falsas

Una anestesista domiciliada en Castelar fue detenida tras robar ampollas de fentanilo del Hospital Houssay de Vicente López. En su indagatoria, la profesional de la salud reconoció haber utilizado una receta apócrifa a nombre de su madre, alegando que padece una severa adicción a dicha sustancia y a otros psicofármacos.



La investigación se inició a partir de la denuncia de una directiva del hospital, quien reportó el faltante de dos ampollas de fentanilo.



Gracias al análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento, la Fiscalía especializada en narcotráfico de Vicente López logró reconstruir la maniobra: la médica presentó una receta falsa para una cirugía inexistente, utilizando a su propia madre como supuesta paciente para retirar dos frascos de fentanilo de la farmacia del Houssay.



Una vez obtenidos los fármacos, la mujer se retiró del lugar sin dejar registros de su aplicación.

Con las pruebas recolectadas, se ordenó un allanamiento en su vivienda ubicada en la calle Galicia al 1800, en Castelar. Durante el procedimiento, llevado adelante por la Policía Federal, los efectivos hallaron restos de ampollas rotas de diversos fármacos, entre ellos el fentanilo denunciado.



Tras el hallazgo, la médica fue trasladada para prestar declaración, donde finalmente admitió los hechos y brindó detalles sobre su situación de consumo personal. La acusada reconoció también su adicción a otros medicamentos como el clonazepam.



La mujer quedó detenida bajo los cargos de administración fraudulenta, falsificación de instrumento público y tenencia de estupefacientes.