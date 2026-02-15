Castelar: mató a su compañero de trabajo, fingió un robo pero un mensaje de WhatsApp lo delató

Un violento episodio en un galpón de Castelar terminó con un hombre de 49 años muerto y su compañero de trabajo detenido, luego de que intentara ocultar el crimen bajo la versión de un presunto intento de robo. El hecho fue descubierto en un predio ubicado en la intersección de Colectora y Carlos Casares, en jurisdicción de la Comisaría 7ma de Morón.



La policía arribó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación. Al ingresar al inmueble, los efectivos se encontraron con Hugo Ocampo (40), un hombre domiciliado en Ituzaingó, quien presentaba el rostro ensangrentado y signos de haber protagonizado una pelea.



En un primer momento, Ocampo relató a los uniformados que un delincuente había entrado al lugar con fines de robo y que él se había defendido. Sin embargo, al revisar el fondo del galpón, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de Roberto Carlos Sánchez (49), tendido en el suelo.



La versión del robo comenzó a desmoronarse. Mientras el personal policial trabajaba en el lugar, se presentó un hombre, quien aseguró haber recibido un mensaje de WhatsApp por parte del propio Ocampo en el que este le confesaba: "Maté a alguien". Ante este testimonio, los investigadores procedieron al secuestro del teléfono celular del sospechoso.



Otros empleados del establecimiento confirmaron que tanto la víctima como el agresor trabajaban en ese predio. Según los testimonios recolectados, alrededor de las 15 horas el resto del personal se había retirado, quedando Sánchez y Ocampo solos en el lugar. Por motivos que aún se intentan establecer, se produjo una disputa que terminó con el desenlace fatal.



Por disposición de la UFI N° 1 de Morón, Ocampo fue aprehendido y quedó imputado por el delito de homicidio. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica y el cuerpo médico para determinar las causas exactas de la muerte de Sánchez, un vecino oriundo de la localidad de Trujui, Moreno.