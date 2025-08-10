Castelar: persecución a los tiros terminó con un brutal choque

Una persecución a los tiros por las calles del centro de Castelar terminó cuando un Toyota Etios, buscado por participar de varios hechos delictivos, chocó contra un auto estacionado. El conductor escapó corriendo hasta una Volkswagen Amarok que lo aguardaba, desde la cual disparó junto a sus cómplices contra la Policía antes de huir. Dentro del Etios se secuestraron guantes, scanners electrónicos y una rueda presuntamente robada.



La alerta del anillo digital de Morón de que un Toyotas Etios con pedido de secuestro había ingresado al partido llegó al titular de la comisaría 3ra de Morón - Castelar sur, que comenzó un seguimiento del auto.



Tras disponer un operativo cerrojo se dio una persecución a toda velocidad por las calles céntricas de Castelar sur.



Pero en Almafuerte y Buenos Aires, el Etios chocó contra otro auto estacionado, vacío. Del Etios bajó un delincuente que corrió hasta una VW Amarok que lo acompañaba y, disparando hacia el personal policial, se subió a la misma para fugarse.



Los agentes respondieron a los disparos y resultaron ilesos, aunque no lograron interceptar a la Amarok.



Dentro del Etios la policía secuestró elementos relacionados con las actividades delictivas, como guantes, scanners electrónicos y una rueda que sería robada.



La UFI N°8 de Morón caratuló la causa como encubrimiento agravado y busca a los delincuentes prófugos.