Castelar: quedaron grabados robando un local de ropa y los detuvieron

Dos delincuentes rompieron la vidriera de un local deportivo a piedrazos y escaparon con varias camisetas de fútbol, pero fueron detenidos poco después tras un operativo policial.



Durante la madrugada de este domingo 17 de agosto, dos delincuentes robaron un local de ropa deportiva ubicado en Almafuerte e Irigoyen, en pleno centro de Castelar Sur.



Los ladrones llegaron caminando y, tras asegurarse de que no hubiera testigos, arrojaron un piedrazo contra la vidriera del comercio. En pocos segundos se llevaron varias camisetas que estaban exhibidas la vidriera.



El hecho quedó registrado en las cámaras municipales, que dieron aviso inmediato a la Policía. Con esa información se montó un operativo cerrojo que finalizó con la aprehensión de los sospechosos y la recuperación de las prendas robadas.



Desde la cuenta de Instagram del local expresaron su preocupación: “Ahora tenemos que afrontar gastos que no estaban previstos, justo cuando no es un buen momento”.