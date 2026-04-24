Morón: se llevará adelante una fuerte campaña de vacunación antirrábica gratuita
Enzo Ariel Resino
Del lunes 27 al jueves 30 de abril, el Municipio de Morón habilitará jornadas especiales en diversas veterinarias privadas del distrito para que las mascotas de los vecinos reciban sus dosis sin costo.
En el marco de las celebraciones por el Día del Animal, el Municipio de Morón anunció una excelente noticia para las familias del distrito y sus compañeros de cuatro patas. Desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de abril, se llevará adelante una intensa campaña de vacunación antirrábica totalmente gratuita destinada a perros y gatos.
La iniciativa busca, por un lado, homenajear a las mascotas en su semana y, fundamentalmente, promover el cuidado responsable de los animales. A su vez, estas jornadas buscarán reforzar la prevención de enfermedades dentro de la comunidad.
Durante estas cuatro jornadas, los vecinos y las vecinas no tendrán que depender de un único punto de atención. Gracias a una articulación local, podrán acercarse a una amplia red de veterinarias que se adhirieron a la campaña municipal para aplicar la dosis, facilitando el acceso cerca de casa y sin que represente un golpe al bolsillo.
Conocé el listado completo de veterinarias adheridas
A continuación, repasamos dónde podes llevar a tu mascota, dividido por localidades moronenses. Se recomienda comunicarse previamente a los teléfonos indicados para consultar los horarios de atención y disponibilidad durante los días de campaña.
Castelar
- Veterinaria Mundo Pet: Santa Rosa 869 | 11 5810-2192
- Veterinaria Fauna: Casacuberta 3864 | 11 3417-6277
- Veterinaria Dra. Irene Ripoll: Tucumán 2007 | 77341-4044
- Veterinaria Dra. Silvia Sutera: Arias 3150 | 11 5656-1624
- Veterinaria Animalinos: Sarmiento 2607 | 11 6942-7326
- Veterinaria VNM: San Nicolás 845 | 11 6470-6563 / 4624-9131
- Veterinaria Donmella: Alem 1823 | 11 6222-0695
- Veterinaria Laura Pinto: Revoredo 1274 | 4623-4145
- Veterinaria Diana: Mitre 2297 | 4629-9225
Haedo
- Veterinaria Pedigree: Fasola 529 | 11 3671-8579
- Veterinaria Libertad: Libertad 225 | 4443-3562
- Veterinaria San José Obrero: Av. Pte. Perón 2490 | 11 6484-2469
Morón Centro y Norte
- Veterinaria Dra. Andrea Roma: Agüero 1373 | 4645-1790
- Veterinaria San Agustín: Burgos 986 | 2196-0527
- Veterinaria Vippa: Córdoba 674 | 2203-7289
- Veterinaria Morón Norte: Sarmiento 747 | 4627-8806
El Palomar
- Veterinaria Dr. Gustavo Loiacono: Marconi 1844 | 11 4550-3424
- Centro Veterinario Dra. Mancini: Bergamini 1900 | 11 7122-9807