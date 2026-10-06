6 de oct. de 2026
Morón

Castelar: recuperan un auto robado en CABA tras una intensa persecución y choque

Sofia Krasnopolsky

1 min de lectura

El delincuente había sustraído el auto horas antes. Al ver a los patrulleros aceleró, pero perdió el control y fue atrapado.

Castelar: recuperan un auto robado en CABA tras una intensa persecución y choque
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Un operativo de prevención en la localidad de Castelar culminó con la detención de un delincuente y la recuperación de un automóvil que había sido robado horas antes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sospechoso protagonizó una intensa persecución que finalizó cuando chocó el vehículo e intentó escaparse ingresando en una vivienda aledaña.

El episodio tuvo lugar el pasado 30 de septiembre en Castelar sur. La secuencia se inició cuando efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje de rutina detectaron la circulación de un Chevrolet Agile que contaba con pedido de secuestro activo por un robo reciente en el territorio porteño.

Al notar que había sido visto, el conductor aceleró el auto para escapar, lo que dio inicio a un seguimiento a toda velocidad por las calles del barrio. La fuga terminó de manera abrupta cuando el asaltante perdió el control del volante y terminó colisionando.

El hombre abandonó el auto chocado y continuó su escape metiéndose de forma ilegal en el patio de una casa aledaña. Sin embargo, el rápido despliegue de los agentes policiales permitió cercar la zona, interceptarlo y finalmente arrestarlo.

El operativo concluyó con el asaltante alojado en la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia por los delitos de encubrimiento, resistencia a la autoridad y violación de domicilio. En tanto, el Chevrolet Agile fue resguardado para la realización de las pericias de rigor y su posterior restitución.

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