Cayó en Moreno un argentino buscado en España por violentos robos de joyas

Un argentino con pedido de captura internacional fue detenido en Moreno, acusado de integrar una banda que robó relojes y joyas de lujo en Madrid. Lo atraparon al salir del cumpleaños de su hija en un salón de fiestas. Podría quedar en libertad si las autoridades españolas no formalizan el pedido de extradición en los próximos 40 días.



Entre mayo y junio de 2024 siete robos de relojes y joyas de alto valor fueron realizados en Madrid por una banda de cinco argentinos.



Los delincuentes seguían a sus víctimas, las intimidaban con violencia y les quitaban sus valiosas pertenencias.



En agosto de 2024, la Oficina Central Nacional de Madrid publicó un pedido de captura internacional para toda la banda.



Se comenzaron tareas investigativas a cargo de la PFA, que concluyeron que uno de los prófugos se escondía en hogares de familiares y de amigos en el partido de Moreno.



Los agentes lograron saber que el delincuente iría al cumpleaños de su hija en un salón de fiestas del barrio La Perlita.



Con un operativo de vigilancia, la Policía lo detuvo cuando salía del salón en la intersección de México y Martín Fierro. El detalle clave fue que llevaba el mismo rosario que tenía en la foto del pedido de captura internacional.



El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal N°3 de Morón, esperando su extradición a España por Robo agravado por Lesiones Graves.



Sin embargo, las autoridades españolas aún no pidieron su traslado y en caso de que no lo hagan en los próximos 40 días, el criminal quedaría liberado, informaron fuentes judiciales.