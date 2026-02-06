Celebrando a La Berkins: Este fin de semana habrá un homenaje a la referenta trans

Este viernes 6 de febrero a partir de las 16 se llevará a cabo un festival en homenaje a Lohana Berkins, la referenta trans argentina que supo impulsar cambios sociales y derechos humanos para la población travesti-trans del país.





El homenaje a La Berkins se realizará con motivo de la conmemoración de los 10 años de su partida. La militante trans falleció el 5 de febrero del 2016 luego de enfrentar complicaciones diversas por una Hepatitis C.





Con el objetivo de honrar su vida y legado, las organizaciones Mocha Celis, Columna Travesti-Trans, Red Diversa Positiva, La Casa de Lohana y Diana, Siete Colores Diversidad, MTA Trans Argentina, entre otras, se unieron para llevar a cabo el festival "Celebrándote Lohana: El tiempo de la revolución es ahora".





"Volvemos a la calle para celebrar a nuestra comandanta, Lohana Berkins. No venimos a estar tristes, venimos con toda nuestra furia travesti y toda nuestra alegría, porque ella nos enseñó que nuestro orgullo es político y que nuestra victoria es ser felices", afirmaron desde la Fundación Mocha Celis.





Además de la celebración, en el festival homenaje a Lohana habrá también un altar para recordar a la referenta. Desde la organización de la fecha, invitan a los y las interesadas a llevar flores, velas led, cartas, talismanes, hierbas, adornos, fotos, mariposas de papel y otros elementos con los que sientan que pueden honrar a la activista salteña.





El evento "Celebrándote Lohana: El tiempo de la revolución es ahora" tendrá lugar este viernes de 16 a 19 en México y Avenida Jujuy (CABA) y promete ser una jornada de carnaval y celebración a puro orgullo, resistencia, plumas y brillos.