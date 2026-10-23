Charly García: Morón festeja su legado

El Municipio de Morón ha oficializado el cronograma de actividades para celebrar el septuagésimo quinto aniversario del nacimiento de Carlos Alberto García Moreno, reconocido popularmente como Charly García.



Desde hoy 23 al 25 de octubre, desplegará una agenda cultural de carácter público y gratuito que articula disciplinas cinematográficas y musicales. Bajo la premisa de homenajear a una de las figuras más insoslayables de la cultura nacional, se organizó el festival musical “Nace una flor” y el ciclo retrospectivo de cine denominado “Yo nací para mirar. Charly García, 75 años de lucidez creadora”.



La convergencia de estos eventos tiene un objetivo doble: por un lado, repasar la extensa trayectoria del músico a través de registros audiovisuales históricos; por el otro, fomentar la participación ciudadana y visibilizar a los artistas de la escena local. Todas las proyecciones tendrán como sede el Espacio INCAA Morón, emplazado en las instalaciones del Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, situado en la intersección de las calles Brown y San Martín, en el centro del partido.

Un recorrido audiovisual: el inicio del ciclo

La agenda oficial establece que las actividades conmemorativas darán inicio el viernes 23 de octubre a las 20:00 horas. La obra seleccionada para la apertura es Existir sin vos. Una noche con Charly García, un trabajo documental bajo la dirección del cineasta Alejandro Chomski. Esta pieza audiovisual posee un valor testimonial incalculable para los historiadores de la música contemporánea argentina. El largometraje documenta, con un enfoque inmersivo, una extensa jornada nocturna de trabajo en el estudio durante el proceso de grabación y composición del álbum La hija de la lágrima, material de carácter conceptual editado originalmente en el año 1994.



El enfoque del documental permite observar la mecánica de trabajo de García, desprovista de los filtros habituales de la industria discográfica. Según los registros de la Secretaría de Cultura local, la elección de esta película busca "exhibir el método creativo de un artista en su estado más puro, evidenciando la complejidad de su obra detrás de los escenarios".

El hito histórico de Sui Géneris en pantalla

La programación continuará el sábado 24 de octubre, también a partir de las 20:00 horas, con una función de alto peso histórico: la proyección de Adiós Sui Géneris, largometraje dirigido por Bebe Kamin. Esta cinta documenta las legendarias presentaciones dobles llevadas a cabo el 5 de septiembre de 1975 en el emblemático estadio Luna Park de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Los datos numéricos que rodean a este acontecimiento respaldan su magnitud. Según los registros del Archivo Histórico del Rock Nacional y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), aquellas dos funciones convocaron a un total de 25.600 espectadores, una cifra sin precedentes para un grupo de rock sudamericano en aquella década. Este volumen de asistencia marcó un punto de inflexión en la industria del entretenimiento a nivel regional, demostrando la masividad y el impacto cultural del dúo conformado por Charly García y Nito Mestre.



Para complementar la proyección y brindar un marco performático a la velada sabatina, la jornada en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere contará con una apertura musical en vivo a cargo del Trío Say No More, ensamble que interpretará piezas del repertorio clásico del homenajeado para introducir al público en la atmósfera de la época.

Festival “Nace una flor”: música en el espacio público

El punto neurálgico de la celebración en espacios abiertos tendrá lugar el domingo 25 de octubre. A partir de las 16:00 horas, el Paseo de las Artes, ubicado en la Avenida Rivadavia 18486, se transformará en el escenario del festival musical “Nace una flor”. Este evento de entrada libre busca integrar la influencia de García con las nuevas generaciones de músicos del distrito.



El cartel del festival confirma la participación de agrupaciones y solistas emergentes del ámbito local, incluyendo las presentaciones de Lucho Planta junto a Vicky Lina. Posteriormente, el escenario recibirá a la agrupación Por Qué, banda que rinde tributo directo al repertorio de Serú Girán, el cuarteto que García integró entre 1978 y 1982 junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, y que es considerado por la crítica especializada como un pilar fundamental en la historia musical del continente.

El clímax de la jornada dominical al aire libre estará marcado por una propuesta de fusión académica y popular. El cierre definitivo del festival será ejecutado por la Agrupación Sinfónica Municipal de Morón, que compartirá escenario con el artista Manu Fresh. Esta colaboración institucional subraya la versatilidad de las composiciones de García, capaces de ser adaptadas a formatos orquestales formales sin perder su esencia original. Desde la organización han emitido una advertencia logística crucial: las autoridades municipales aclararon que, en caso de presentarse condiciones meteorológicas adversas o precipitaciones, el evento al aire libre quedará automáticamente reprogramado, con fecha a confirmar a través de los canales de comunicación oficiales.

La faceta actoral: un cierre de corte futurista

Para culminar la trilogía de homenajes del fin de semana, el domingo 25 a las 20:00 horas el ciclo de cine retomará su actividad en el Espacio INCAA para proyectar Lo que vendrá, un filme estrenado en 1988 bajo la dirección de Gustavo Mosquera. Esta elección curatorial resulta particular, ya que desplaza el foco de García como músico exclusivo para mostrarlo en su faceta de actor y compositor de bandas sonoras.



La película, catalogada dentro del género del thriller distópico y futurista, cuenta con un elenco destacado que incluye a Hugo Soto, Juan Leyrado y Rosario Bléfari, compartiendo pantalla con el propio Charly García. Por su labor en la composición de la banda sonora original de esta cinta, el artista fue galardonado en su momento, lo que demuestra la permeabilidad de su talento en diversas industrias del arte audiovisual. "La inclusión de Lo que vendrá permite analizar a un García multifacético, capaz de interpelar a la sociedad no solo desde una consola de sonido, sino también desde la interpretación actoral en tiempos de transición democrática", afirman desde la curaduría del ciclo audiovisual del municipio.

Acceso, logística y el impacto de la política cultural

El Municipio de Morón ha implementado una política de acceso irrestricto para todas las actividades enmarcadas en este homenaje de 72 horas de duración. Las autoridades confirmaron que la totalidad de las funciones programadas en el Espacio INCAA Morón son estrictamente gratuitas.



En términos de capacidad y distribución, el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere cuenta con un aforo limitado que exige una gestión ordenada de los asistentes. Para garantizar un acceso equitativo, el sistema de boletería operará mediante dos modalidades simultáneas. Por un lado, las entradas se encuentran disponibles para su reserva digital a través del portal web oficial del Municipio de Morón. Por otro lado, un remanente físico de los tickets podrá ser retirado de manera presencial en la taquilla del teatro, habilitándose esta opción exactamente una hora antes del horario pautado para cada proyección.



