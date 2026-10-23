Locura en Morón: chocaron contra una heladería mientras huían de la policía y cayeron dos ladrones

Una persecución policial por las calles de Morón terminó de manera abrupta cuando un grupo de delincuentes que escapaba a toda velocidad perdió el control del automóvil y se estrelló contra las mesas de una heladería. Tras un rápido operativo cerrojo desplegado en las inmediaciones, las fuerzas de seguridad lograron atrapar a dos de los implicados.



El episodio se inició luego de que los asaltantes, que se movilizaban a bordo de un Renault Logan negro, interceptaran a una docente de 59 años para robarle su teléfono celular.



Al ser detectados por agentes del Comando de Patrullas, los sospechosos emprendieron una violenta fuga que culminó en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Zabala. Allí, el coche despistó y embistió el exterior del comercio gastronómico.



En medio de la confusión por el impacto, los ocupantes continuaron con su intento de escape. Sin embargo, el rápido accionar conjunto del Comando de Patrullas y la Policía Local permitió interceptar a dos de ellos a pocas cuadras. Se trata de un joven de 19 años, de nacionalidad chilena, y un hombre venezolano de 27.



En el lugar, los uniformados incautaron prendas de vestir y un guardabarros que llevaba la chapa patente del vehículo chocado.



Minutos más tarde, la víctima del asalto logró reconocer a uno de los aprehendidos como el autor material del robo de su teléfono. A partir de los testimonios y el relevamiento de las cámaras de seguridad, la UFI N° 4 de Morón dispuso el traslado de los acusados a una sede fiscal y formalizó su detención por el delito de robo agravado y en banda.