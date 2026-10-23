Ituzaingó: Jornada solidaria en la Media N°6 con toda la comunidad educativa

La comunidad educativa de la Escuela Media 6 de nuestra ciudad, demostró este viernes que la educación pública se sostiene y se mejora a través del trabajo colectivo. Durante el horario escolar de los turnos mañana y tarde, una iniciativa impulsada por el equipo directivo se transformó en una jornada masiva de remodelación y mantenimiento de las instalaciones, protagonizada por alumnos, docentes y familias.



El evento, que combinó tareas de lijado, pintura y limpieza integral, dejó en evidencia un modelo de autogestión y pertenencia institucional. Lejos de suspender las actividades regulares, el establecimiento integró la jornada de trabajo manual como una instancia de aprendizaje práctico y convivencia, donde la participación de los estudiantes fue estrictamente voluntaria y masivamente acatada.

La voz de los protagonistas: El valor del trabajo en equipo

El motor de esta renovación no fue un presupuesto extraordinario, sino el capital humano. Las familias no solo aportaron mano de obra, sino que fueron la fuente principal de los materiales utilizados, organizando donaciones de pintura, lijas, rodillos y elementos de limpieza.

Paloma, Una alumna y referente estudiantil de la comunidad educativa, quien participó activamente en la coordinación de la jornada, sintetizó el espíritu del evento en un testimonio que circuló entre los presentes:

"En una jornada enfocada en la remodelación y renovación de la escuela, pudimos reencontrarnos con esa comunidad hermosa que siempre nos rodeó. Hoy, alumnos y alumnas, profesores, familias y directivos, fueron parte de una jornada donde juntos pintamos, lijamos y limpiamos nuestra institución, porque creemos que la escuela se hace así, entre todos. Gracias a quienes se acercaron a colaborar, a quienes donaron materiales para que la jornada se realice de la mejor manera posible, y a quienes aún no se sumaron... ¡anímense! La comunidad de la Media 6 tiene las puertas abiertas para quienes quieran ser parte de nuestro camino, porque creemos que la educación se sostiene entre todos y, por sobre todas las cosas, porque creemos que juntos construimos una mejor escuela".

El rol social: Espacios de encuentro

Más allá de los resultados tangibles en la mampostería y el mobiliario, la jornada funcionó como un catalizador de vínculos sociales. En tiempos donde el individualismo suele ganar terreno, el patio de la Media 6 se transformó en un punto de encuentro intergeneracional.



El éxito de esta convocatoria sienta un precedente valioso para futuras acciones en la institución. La renovación de la Media 6 es un testimonio palpable de que, frente a las adversidades presupuestarias o los desgastes naturales del tiempo, la organización comunitaria es una respuesta eficaz, rápida y profundamente enriquecedora.

La institución ha dejado claro que este proyecto no concluye con la última mano de pintura. La convocatoria permanece abierta. El desafío ahora es mantener la inercia de esta energía colectiva, garantizando que el mantenimiento del edificio sea una tarea constante y compartida. La lección principal que deja esta jornada es innegable: la escuela no es un ente aislado que simplemente provee un servicio, sino un organismo vivo que crece, se embellece y se sostiene únicamente cuando todos sus integrantes deciden, de manera activa, trabajar por ella.