Ituzaingó realizará una nueva edición de la Expo Universidades y Formación Profesional 2026

El Municipio de Ituzaingó confirmó la realización de la Expo Universidades y Formación Profesional 2026, una jornada orientada a acompañar a los y las estudiantes que cursan los últimos años de la escuela secundaria en el proceso de proyección de su futuro profesional. La actividad tendrá lugar el lunes 26 de octubre, de 9 a 17 horas, en la sede del Centro Regional Universitario de Ituzaingó, ubicada en la calle Los Pozos 268.



Esta iniciativa de alcance local busca acercar a la juventud de la zona distintas propuestas formativas, además de brindar información amplia y organizada acerca de la oferta académica disponible en establecimientos de educación superior, tanto de gestión pública como de gestión privada.

Actividades y talleres de orientación

A lo largo del encuentro, las y los jóvenes podrán recorrer diversos stands informativos, sumarse a charlas especializadas y formar parte de talleres formativos dictados por referentes de universidades, institutos educativos y centros de formación profesional. La propuesta integral fue diseñada para dar respuesta a las dudas frecuentes que surgen al momento de egresar de la escuela secundaria y elegir una carrera.



Dentro de la programación prevista para ese día, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) llevará adelante talleres específicos de orientación vocacional. Las actividades a cargo de la UNLAM se desarrollarán en el auditorio y en el aula magna del Centro Regional Universitario de Ituzaingó, constituyendo un espacio clave para acompañar a los asistentes en el reconocimiento de sus intereses, competencias y metas formativas.

Universidades e institutos confirmados

La Expo Universidades 2026 contará con la presencia de una nutrida nómina de casas de altos estudios de la región. Confirmaron su participación la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional del Oeste, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad de Morón y la Universidad Abierta Interamericana, junto a otras instituciones de educación superior y centros de formación profesional de la zona.

Aquellas personas que requieran más información sobre la jornada podrán ponerse en contacto con la Dirección de Juventudes de Ituzaingó llamando al teléfono 2120-833, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. La organización institucional del evento depende de la Secretaría de Imagen y Comunicación de la Municipalidad de Ituzaingó, ubicada en Peatonal Eva Perón 848, segundo piso (teléfono 5068-9355). Fuente de la información: gacetilla: noticiasituzaingo@gmail.com.