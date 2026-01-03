Cine inclusivo: El DIP otorgará una beca completa a un artista disidente

El laboratorio cinematográfico DIP (Documental, Intimidad y Puesta en escena), en conjunto con el Archivo de la Memoria Trans, brindará la posibilidad de una beca completa a un artista trans, travesti y/o no binario para participar de su nueva convocatoria 2026 en la "Edición Frontera", que se realizará de forma online y presencial.





La propuesta artística es un programa anual de formación, producción y pensamiento para 15 cineastas de todo el mundo, con encuentros semanales online, coordinados por el cineasta Manuel Abramovic e invitados/as especiales.





En la edición de este año, participarán del DIP: Lucrecia Martel, Leila Guerriero, Karim Ainouz, Agustina Comedi, Marlene Wayar y Brigitte Vasallo.





Asimismo, este 2026 el laboratorio cinematográfico decidió trabajar en conjunto con el Archivo de la Memoria Trans para otorgar a un artista TTNB una beca completa para participar del programa de formación internacional.





Según destacaron desde el Archivo, podrá postularse a la beca cualquier artista o cineasta trans, travesti y/o no binario de cualquier país del mundo hasta el 5 de enero, a través de la web de DIP.





En su doble versión online y presencial, este año el DIP contará con un encuentro titulado "Residencia en la Frontera", un evento en el que los artistas que trabajarán durante todo el 2026 se encontrarán en Misiones (frontera entre Argentina y Brasil) para una experiencia artística inmersiva en el territorio.





El encuentro en la provincia argentina tendrá lugar en Sintrópolis, un bosque de experimentación artística, comunitaria y ambiental en medio de la selva misionera, en el municipio de Alba Posse.





Más allá de la beca organizada en conjunto con el Archivo de la Memoria Trans, la convocatoria para participar del DIP 2026 está abierta a cineastas y artistas de cualquier disciplina y de diversos países del mundo, que cuenten con más de tres años de experiencia.





El DIP aclara que se seleccionará un grupo internacional y diverso compuesto por 15 participantes. Además, la propuesta artística informa que no es necesario tener conocimientos técnicos específicos de cine, ni equipamiento profesional, pero se insiste en contar con herramientas básicas para poder grabar y editar los ejercicios y las pruebas a realizar.





Para los artistas TTNB, hay tiempo para participar por la beca completa para la convocatoria anual 2026 del laboratorio cinematográfico DIP (Documental, Intimidad y Puesta en escena) hasta el 5 de enero.