"Trava, sudaca y originaria": Esta semana se homenajeará a Diana Sacayán en La Matanza

"Diana Sacayán era matancera. Vivió toda su vida en Laferrere y, desde allí, transformó la historia y supo ser una voz que incomodó al poder, una vida que abrió senderos de lucha y dignidad". Así definen a la militante travesti histórica desde la organización del evento "Trava, sudaca y originaria" que busca homenajear a Sacayán en el distrito que la vio vivir y luchar.





A diez años de su travesticidio, el primero en ser reconocido como tal por la justicia argentina, este jueves 14 de agosto a las 18 se realizará en el Instituto Superior de Formación Docente Nº82 "Carlos Fuentealba" (Gral. Juan M. de Rosas 5795, Isidro Casanova) una jornada en conmemoración a Diana Sacayán en la que participarán personalidades destacadas de los feminismos y la comunidad LGBT+.





El encuentro contará con la presencia de la socióloga feminista Dora Barrancos, el hermano de Diana, el activista Say Sacayán, la militante travesti Sher Lescano, la militante por los derechos humanos, Naomi Nieva, y los activistas César Ponte y Pablo Ayala.





Una vida dedicada a la lucha por los derechos travesti-trans

Amancay Diana Sacayán pertenecía al pueblo diaguita y nació en San Miguel de Tucumán. Cuando era pequeña, su familia se mudó a Laferrere, en donde Diana vivió junto a sus quince hermanos y hermanas en un contexto de mucha vulnerabilidad social.





A los 17 años, Diana asumió su identidad travesti y, desde entonces, se dedicó a militar por los derechos de la comunidad y el reconocimiento de las personas trans en el país. Fundó el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.), una organización no gubernamental de lucha contra toda forma de discriminación contra las personas disidentes. También impulsó la normativa para el reconocimiento estatal de las identidades de género autopercibidas, las cuales fueron los principales antecedentes de la Ley Nacional de Identidad de Género.





El 2 de julio de 2012, Diana Sacayán se convirtió en la primera mujer transgénero argentina en recibir un documento nacional de identidad que afirmaba su género. Además, recibió su DNI de manos de la propia presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En el mismo año, la activista travesti se lanzó como candidata a Defensora del Pueblo del partido de La Matanza siendo la primera persona travesti en hacerlo. Su campaña logró ingresar a la terna final y obtuvo un número considerable de votos a favor.





En octubre del 2015, Diana Sacayán fue brutalmente asesinada. A partir de la investigación realizada por el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°4 (FNCI), Matías Di Lello, se pudo determinar que dos personas participaron del crimen de la activista. Se logró identificar a uno de ellos, Gabriel David Marino, quien fue condenado a prisión perpetua el 18 de junio de 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº4 de la Capital Federal por el delito de «homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía».





Con el objetivo de mantener viva su memoria y lucha, este jueves 14 de agosto a las 18 se llevará a cabo el encuentro "Trava, sudaca y originaria" en homenaje a Diana Sacayán en el Instituto Superior de Formación Docente Nº82 "Carlos Fuentealba" (Gral. Juan M. de Rosas 5795, Isidro Casanova).