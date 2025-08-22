Coimas en el gobierno: 14 allanamientos y 240 mil dólares en sobres con nombres

A pedido del fiscal Franco Picardi, el juez Sebastián Casanello ordenó 14 allanamientos durante la madrugada en el marco de la causa abierta tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esos audios, el también abogado y amigo personal de Javier Milei, se refiere a pedidos de coimas a laboratorios para la compra de medicamentos y vincula con la maniobra a Karina Milei, a Hernán "Lule" Menem y al propio Presidente.

Dólares en sobres con nombres y una libreta

Los allanamientos se realizaron en la sede de la ANDIS, en la Droguería Suizo Argentina y en los domicilios particulares de Spagnuolo, de Daniel Garbinelli -director de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS, también mencionado en los audios- y de los directivos de la droguería, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.



Según fuentes policiales, se secuestró material vinculado a las contrataciones de medicamentos pero solo se pudo acceder al celular de Emmanuel Kovalivker, quien fue interceptado cuando intentaba irse de su domicilio en Nordelta a bordo de un vehículo. Al directivo de la Droguería Suizo Argentina le secuestraron también unos 240 mil dólares distribuidos en distintos sobres con distintos nombres. También le secuestraron una libreta con anotaciones.



El resto de los allanados no fueron encontrados, por lo que todavía las fuerzas de seguridad no pudieron secuestrar sus teléfonos. El interés principal está en el celular de Spagnuolo, quien en uno de los audios dice tener "todos los WhatsApp" para demostrar la maniobra de corrupción.

Parece que hay un back de los WhatsApp de Spagnuolo. Los puso a recaudo hace unos meses. Por lo menos dos personas lo tienen. De acuerdo a los acontecimientos podrían salir a la luz. Ampliaremos!!!! — JORGE RIAL (@rialjorge) August 22, 2025

Entre los materiales recabados hay documentación contable, soportes informáticos y agendas personales. En la ANDIS se secuestraron documentos de pagos a Suizo Argentina por $10.828.052.146.