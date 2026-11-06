Cómo funcionarán los servicios públicos en Ituzaingó del 9 al 11 de noviembre

La Municipalidad de Ituzaingó dio a conocer el esquema de funcionamiento de los servicios públicos locales entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre. El cronograma especial se aplica en el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina, combinación que incluye un feriado nacional el lunes 9, un feriado provincial el miércoles 11 y el asueto administrativo por el Día del Empleado Municipal del martes 10 de noviembre, formalizado mediante el decreto 1257/26.

Atención en salud y dependencias municipales

A lo largo de estas tres jornadas, no habrá atención al público en las dependencias del Palacio Municipal ni en sus distintas sedes descentralizadas. En cuanto a las prestaciones sanitarias, la guardia del Hospital Bicentenario brindará servicio de manera habitual durante todo el período. Asimismo, el Centro de Atención Primaria de Salud San Alberto (ubicado en Pringles 2792) asistirá a los vecinos en el horario de 8 a 20 horas. Por el contrario, permanecen cerrados los demás centros de salud del distrito, el CEDIM y la Clínica Veterinaria Municipal.



Para casos de urgencia médica o asistencias domiciliarias, los vecinos podrán comunicarse con Salud Protegida al número 4458-4300. En situaciones de emergencias urbanas o de seguridad, el contacto habilitado es el Centro de Monitoreo comunal, a través de la línea 4623-7771.

Servicio de recolección de residuos y comercios

En materia de higiene urbana, la recolección general de residuos mantendrá su funcionamiento con normalidad durante los tres días. En cambio, el programa de recolección diferenciada Ituzaingó Separa en casa funcionará el lunes 9 y el miércoles 11, quedando suspendido únicamente el martes 10. Para las compras locales, el Mercado Fijo Bonaerense (sito en Caaguazú 2283) permanecerá abierto de 8 a 13 horas los tres días.

Transporte público y operativo vial en el Acceso Oeste

Con el fin de asegurar la movilidad de quienes asistan a la Santa Misa que oficiará el Papa León XIV en la ciudad de Luján, el transporte público modificará sus horarios. El Tren Sarmiento (ramal Once-Moreno) operará con cronograma de día hábil del lunes 9 al miércoles 11 y sumará salidas nocturnas durante la madrugada del miércoles. Además, el ramal Moreno-Luján ofrecerá trenes especiales el martes 10 y miércoles 11. Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con esquema de día hábil desde las 18 horas del domingo 8 hasta el cierre del miércoles 11.



Finalmente, por disposiciones de seguridad, a partir del miércoles 11 a las 00 horas quedarán cerrados todos los accesos a la Autopista Acceso Oeste entre CABA y Luján en ambos sentidos de circulación. En Ituzaingó, el personal de tránsito comunal coordinará el flujo vehicular en las intersecciones sobre las colectoras.