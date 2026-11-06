Estudiantes de la UTN de Haedo ganaron la Medalla de Bronce en el Mundial de Robótica de Rumania

Dos estudiantes de la UTN de Haedo alcanzaron un logro histórico para la educación y la tecnología de la región al obtener la Medalla de Bronce en la 17ª edición de la Robochallenge, la prestigiosa competencia internacional de robótica que reunió a más de 1.500 participantes y 1.390 robots de 34 países en la Universidad Politécnica de Bucarest, en Rumania.



Se trata de los hermanos Agustín Gómez Jacod (22) y Franco Gómez Jacod (19), vecinos de San Miguel y alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Facultad Regional Haedo de la Universidad Tecnológica Nacional. Ambos integran el equipo GJ Team, espacio con el que diseñan, desarrollan y programan dispositivos autónomos para competir tanto a escala nacional como internacional.

Orgullo nacional y podio en la categoría más exigente

Durante el certamen internacional desarrollado en territorio rumano, los futuros ingenieros representaron al país en la división más concurrida del evento.

Cómo funcionan los robots de sumo autónomos

Los prototipos creados en la casa de altos estudios del oeste cuentan con dimensiones de 10 por 10 centímetros. Su diseño y estructura están basados en el deporte tradicional japonés del sumo, adaptado al ámbito tecnológico.



Con el tercer puesto obtenido en el continente europeo, la delegación estudiantil reafirmó el nivel académico y de desarrollo técnico que posee la UTN de Haedo en el mapa científico global.