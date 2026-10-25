Como quedó el medallero de los municipios del oeste en los Juegos Bonaerenses

El deporte comunitario de la Provincia de Buenos Aires completó una nueva edición de los Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata. La tabla general consagró a Quilmes en el primer puesto gracias a una cosecha de 40 medallas de oro, escoltado en el podio por Lomas de Zamora y Avellaneda, mientras que La Matanza se ratificó como el distrito con mayor caudal de preseas acumuladas. La infraestructura de los clubes de barrio, las escuelas municipales y el poderío logístico de los grandes centros urbanos volvieron a mostrar su capacidad para movilizar atletas y liderar la competencia.



La última edición de los Juegos Bonaerenses nos ha dejado grandes momentos, pero pocos tan apasionantes como la batalla deportiva en la que se han enzarzado los municipios del oeste del conurbano. Los atletas de la región han vuelto a demostrar el enorme potencial deportivo de sus barrios, confirmando que el oeste es una de las canteras más prolíficas y competitivas de toda la provincia.

Los municipios del Oeste: Merlo y Moreno, en la cima

En la cima de esta clasificación regional nos encontramos con un duelo de titanes. Merlo se ha coronado como el auténtico rey del oeste en esta edición, alzándose con el primer puesto gracias a una espectacular cosecha de 17 medallas de oro, acompañadas por 8 de plata y 13 de bronce. Ha sido una actuación memorable, cimentada en la regularidad y en el brillo de sus deportistas en las disciplinas individuales y colectivas, sumando un total de 38 preseas.



Sin embargo, el triunfo de Merlo no fue para nada sencillo, ya que sintió la respiración de su vecino más cercano durante toda la competencia. Moreno completó una actuación estelar, quedando a apenas un suspiro de la gloria con 16 medallas de oro, 10 de plata y 12 de bronce, igualando el total de 38 medallas y consolidándose como un rival temible y en constante crecimiento. El mano a mano entre ambos municipios fue, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta edición.

El pelotón del medio: Morón y Tres de Febrero, siempre competitivos

Un paso más atrás, pero con un desempeño sumamente respetable, se ubicaron Morón y Tres de Febrero, dos distritos con una larga tradición en este certamen.



Morón se adueñó del tercer lugar de la región con 12 medallas de oro, 7 de plata y 8 de bronce, haciendo gala de una gran efectividad en pruebas clave. Por su parte, Tres de Febrero demostró ser una delegación todoterreno: aunque sumó 11 de oro (quedando cuarto), se destacó por ser el municipio de la zona con más segundos puestos, alcanzando la impresionante cifra de 14 medallas de plata, a las que sumó 12 de bronce, para un global de 37 medallas que refleja su gran presencia en las finales.

La lucha de General Rodríguez, Ituzaingó y Hurlingham

La tabla se completa con municipios que, pese a contar con estructuras o delegaciones quizás más acotadas, batallaron con orgullo cada podio.



General Rodríguez se asentó en la quinta posición de este grupo con 6 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce, una cosecha meritoria que ratifica el esfuerzo de sus atletas.



Un escalón por debajo quedó Ituzaingó, que con 5 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce demostró un notable equilibrio, compitiendo de igual a igual en cada jornada y dejando en claro que el deporte ituzainguense sigue en franco ascenso.



El cierre de la tabla quedó para Hurlingham, que aunque esta vez quedó relegado con 1 medalla de oro, 4 de plata y 2 de bronce, se lleva el reconocimiento de haber peleado hasta el final en diversas disciplinas, sembrando de cara al futuro.

El medallero por cantidad de habitantes

Sin embargo, detrás del orden de mérito tradicional existe una vuelta de tuerca estadística que suele quedar eclipsada por la escala demográfica: ¿qué sucede cuando la cantidad de podios se analiza en proporción a la población de cada distrito? Al cruzar el medallero oficial con las cifras poblacionales del Censo 2022 difundidas por el INDEC, el mapa deportivo bonaerense ofrece una lectura alternativa en la que pequeños distritos lcanzan niveles de rendimiento extraordinarios.

Conclusión: El oeste, una marca registrada

Este medallero de los municipios de la zona oeste del conurbano no hace más que ratificar el rol social y competitivo que tienen estas comunidades en el deporte de la provincia de Buenos Aires. Detrás de cada uno de estos números hay historias de esfuerzo, entrenamiento en clubes de barrio, polideportivos municipales y un fuerte apoyo al desarrollo de los jóvenes.