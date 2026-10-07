Con un ingeniero de Castelar como clave tecnológica, la startup Xtract proyecta facturar 3 millones de dólares

La startup argentina Xtract, cofundada por los emprendedores Tomás Marconi, Jesús De Gruttola y el ingeniero informático Alejandro Bezdjian —originario de Castelar—, atraviesa un importante proceso de expansión internacional. La firma, dedicada a la automatización del procesamiento de facturas para corporaciones, facturó un millón de dólares en 2025 y proyecta alcanzar los tres millones durante este año.

El aporte clave desde Castelar

El proyecto comenzó en marzo de 2020 bajo el nombre de Xpensify. Mientras Tomás Marconi y Jesús De Gruttola avanzaban en la búsqueda de los primeros clientes, la incorporación del profesional vecino de la Zona Oeste resultó determinante para el desarrollo informático de la herramienta. En aquel momento, Alejandro Bezdjian se encontraba viviendo en Europa tras aceptar una propuesta laboral. Sin embargo, al revisar la primera versión de la plataforma realizada por un programador externo —que no había dado resultados—, rehízo el trabajo completo en menos de una semana.

Solución tecnológica para grandes empresas

La plataforma busca resolver de forma integral un procedimiento administrativo repetitivo dentro de las organizaciones. ""Es la tarea que lleva la mayor parte del tiempo: agarrar facturas y tener que tipearlas a mano"", acotó Jesús De Gruttola. Para solucionar el problema, el software se conecta directamente con más de 50 sistemas de gestión empresarial como SAP, Tango, Oracle y Microsoft Dynamics.



A diferencia de las herramientas de inteligencia artificial generativa, Xtract utiliza una IA determinística basada en reglas lógicas fijas. Esto le permite lograr una exactitud de lectura del 98 % y operar sin supervisión humana, lo que según los fundadores genera un ahorro mensual de entre 250 y 400 horas de trabajo por cliente.



En la actualidad, el sistema procesa un millón de facturas mensuales para más de 300 clientes regionales de primer nivel, entre los que figuran YPF, Pan American Energy, Nike, Arcos Dorados, Banco Galicia y supermercados Día.

Modelo autofinanciado y ronda de inversión

El crecimiento de Xtract se concretó bajo la modalidad de bootstrapping, financiado exclusivamente con los ingresos de sus propias ventas. ""Significa hacer una empresa de la nada . Arrancamos sin un peso y nuestro primer activo fue la tecnología de Alejandro"", remarcó Tomás Marconi.



