Conmoción en la Base Aérea de Morón: hallaron muerto a un soldado de un disparo

Un soldado de las Fuerzas Armadas fue hallado sin vida este miércoles con un disparo dentro del predio de la Base Aérea de Morón. Si bien el caso es investigado con hermetismo, la principal hipótesis apunta a un presunto suicidio cometido con el arma que tenía asignada para su turno de guardia.



El trágico hallazgo se produjo en uno de los puestos de vigilancia instalados dentro de la instalación militar. Fueron sus propios compañeros quienes advirtieron la situación y dieron aviso a la Policía, quien constató que el efectivo se encontraba fallecido y presentaba una herida de arma de fuego.



El hecho causó profunda conmoción entre sus compañeros y el entorno de la base. Según trascendió, el disparo se habría efectuado con el arma provista por la fuerza para que el uniformado cumpliera con sus funciones de seguridad en ese sector.



Por tratarse de un hecho ocurrido en el interior de una dependencia militar, el caso fue derivado de inmediato a la órbita federal. La investigación quedó a cargo del Juzgado Federal de Morón, bajo las directivas del juez Rodríguez y la intervención de la Secretaría N° 5. Asimismo, se dispuso que las labores periciales en la escena del hecho fueran realizadas por la Policía Federal.



Actualmente, el cuerpo del soldado fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor. El expediente fue caratulado de manera preliminar como “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados de las pericias balísticas, el análisis del arma incautada y las pruebas forenses que permitan confirmar de manera fehaciente la mecánica del disparo.

Estadísticas alarmantes

Este suceso se enmarca en un contexto social y sanitario alarmante. Según un reciente informe elaborado por el Centro de Datos de Chequeado en base a estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en 2024, esta problemática desplazó a los accidentes de tránsito y volvió a ocupar el primer lugar de causa de muerte entre las personas de 25 a 34 años, una tendencia que no se registraba desde hace casi dos décadas.



Ante este panorama, los especialistas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) advierten que, si bien se trata de un fenómeno complejo y multicausal atravesado por factores individuales, sociales y secuelas pandémicas, el suicidio es prevenible. Remarcan la necesidad de un abordaje integral que no recaiga únicamente en el sistema de salud, sino que involucre intervenciones educativas, comunitarias y de comunicación responsable.

Línea de Prevención del Suicidio

Si usted o algún allegado atraviesa una crisis, puede recibir asistencia personal, confidencial y anónima comunicándose con la Línea de Prevención del Suicidio. El contacto es gratuito llamando al 135 (desde Capital Federal y Gran Buenos Aires) o a los números (011) 5275-1135 y 0800-345-1435 desde todo el país.



Debido a que el servicio es operado por voluntarios, la capacidad y los horarios de atención pueden ser limitados; si la línea se encuentra ocupada, se sugiere aguardar unos minutos y volver a intentar.